Victor Wembanyama a été nommé dans la… All-Interview First Team 2025-26 !

La news improbable de la nuit. Victor Wembanyama a été nommé par ProHoopsWriters dans la All-Interview First Team, un cinq récompensant les joueurs les plus perspicaces en conférence de presse et devant les médias. Peut-être pas si improbable que ça finalement.

Avec la fin de la saison régulière se lance également la folle saison de la course aux awards et aux distinctions individuelles, et si l’on attend au tournant notre cher Victor Wembanyama pour son DPOY, voire même pourquoi pas un potentiel titre de MVP, sa première récompense de la postseason est bien plus inattendue…

Victor Wembanyama a été nommé dans la… All-Interview Team 2025-26 par @ProHoopsWriters.

Une distinction qui récompense les meilleurs clients en interview, qui font toujours preuve de « réflexion, de perspicacité et d’un engagement envers les médias ». pic.twitter.com/cFfCUJtNBK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2026

La All-Interview First Team a été décernée à Wemby par la Professional Basketball Writers Association, une sélection qui récompense la perspicacité, la réflexion et l’engagement des joueurs envers les médias. Et au vu de ce que nous a sorti l’Alien cette saison de ce point de vue-là, difficile de contredire la PBWA.

Toujours avisé en conférence de presse, des prises de position fortes sur des sujets importants et très souvent disponible. Ça fait du bien de voir un joueur comme ça dans une Ligue qui tend de plus en plus à se lisser avec le temps. Il y a quelques jours encore, l’Alien offrait cette belle interaction avec les journalistes, pleine de réflexion sur la règle des 65 matchs.

Son plus gros highlights de la saison derrière un micro :pic.twitter.com/jhO6K5jAi8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2026

Il partage cette All-Interview First Team avec Stephen Curry, Kevin Durant, Donovan Mitchell et Jaylen Brown. C’est que ça fait une jolie équipe tout ça en plus !

The PBWA is pleased to announce the second annual NBA All-Interview Team.

Press release: https://t.co/UP6GdFPjWr pic.twitter.com/ZxizFDzyio

— The PBWA (@ProHoopsWriters) April 13, 2026