À 41 ans, LeBron James a bouclé sa 23e saison NBA avec un 70e titre de Joueur de la Semaine. Si ces chiffres vous donnent le tournis, c’est normal.

70 fois Joueur de la Semaine en NBA, c’est évidemment un record all-time mais le plus impressionnant, c’est l’énorme gap avec le second, digne du Grand Canyon.

LeBron James : 70 fois

Kobe Bryant : 33 fois

Kevin Durant : 33 fois

Pour info, les titres de Joueur de la Semaine ont été mis en place en NBA à partir de la saison 1979-80.

Ce qui veut dire que LeBron a été Joueur de la semaine en novembre 2004 et en avril 2026 cette phrase n’a absolument AUCUN sens https://t.co/GZLbQeXN6T

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Sans Luka Doncic et Austin Reaves blessés, LeBron James a repris son costume d’option numéro 1 aux Lakers pour boucler la saison régulière. Ses stats sur la dernière semaine : 24 points, quasiment 10 rebonds, 6 passes et 3 interceptions, pour trois victoires en quatre matchs.

Kevin Durant et les Rockets sont prévenus, le King en a encore dans le réservoir !