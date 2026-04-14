« Beaucoup de mauvais jours » : atteint du Zona, Tyrese Haliburton se livre sur ses galères

Absent des terrains depuis sa rupture du tendon d’Achille lors des dernières Finales NBA, Tyrese Haliburton semble traverser des galères de santé en plus de devoir revenir d’une immense blessure. Ce dernier s’est exprimé à ce sujet hier devant les médias.

Pas de tout repos la vie de Tyrese Haliburton dernièrement. La sensation des derniers Playoffs n’a pas pu disputer une seule minute de jeu cette saison, et doit maintenant gérer des problèmes de santé qui semblent le faire galérer.

Cela faisait quelques jours que la planète basket s’interrogeait sur une supposée prise de poids du meneur des Pacers, mais comme le bon sens n’est pas un attribut offert à la naissance, certains en ont profité pour se moquer, lui attribuer des surnoms, bref, des comportements que l’on ne peut que condamner.

En réalité, Haliburton souffre du zona depuis plusieurs semaines, une réactivation du virus de la varicelle. Maladie dont il a du mal à se débarrasser, comme il l’a dit hier au micro de James Boyd :

Atteint du zona depuis plusieurs semaines, Tyrese Haliburton s’est exprimé publiquement hier sur ses galères actuelles :

« J’ai pris des quantités incroyables de médicaments pour essayer de m’en débarrasser. Ça n’a pas marché. Ça m’a évidemment fait prendre du poids, ce qui a… pic.twitter.com/kPdyg16FIu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2026

On ne peut souhaiter que du courage et un bon rétablissement à ce joueur qui nous a tant fait rêver l’an passé en Playoffs. Puisse-t-il se remettre le plus vite possible de ce foutu zona, avant de revenir nous mettre des étoiles dans les yeux la saison prochaine !