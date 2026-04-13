Au terme de l’ultime journée de saison régulière, les dieux du basket nous ont offert un premier tour de Playoffs entre les Lakers et les Rockets. Ce qui veut dire que les deux légendes LeBron James et Kevin Durant vont s’affronter dans un tête-à-tête passionnant, qui rappellera forcément beaucoup de souvenirs.

La dernière fois que LeBron et KD ont partagé le terrain sur l’ensemble d’une série de Playoffs, c’était lors des Finales NBA 2018. On s’en souvient comme si c’était hier : les 51 points – 8 rebonds – 8 passes du King dans le Game 1, les 43 pions de Durant et son shoot hyper clutch dans le Game 3, puis une victoire finale des Warriors face aux Cavs (4-0) avec Easy Money MVP de la série.

LeBron et KD vont se retrouver en Playoffs pour la 1ère fois depuis 2018 !

Une finale express, mais alors le Game 1 de LeBron + le craquage de JR Smith…

… on s’en souviendra pour toujours. pic.twitter.com/vbKfbIewTV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Huit ans plus tard, beaucoup de choses ont évidemment changé. Kevin Durant est passé par Brooklyn et Phoenix avant d’atterrir à Houston, toujours avec le même objectif de remporter une bague sous un autre maillot que celui des Warriors. LeBron, lui, est parti vers Los Angeles tout de suite après les Finales 2018, remportant un titre supplémentaire aux Lakers et détruisant depuis les records de longévité les uns après les autres.

Beaucoup de choses ont changé, mais une chose est restée : LeBron et KD représentent toujours deux des principaux visages de la NBA. James continue de défier les lois du temps à 41 ans, tandis que Durant – 37 balais – vient tout juste de boucler une nouvelle saison à 26 points de moyenne en quasiment 50-40-90. Ces deux-là semblent éternels, ce qui rend leur confrontation à venir encore plus belle.

LeBron vs Durant en 2026, cela nous poussera à voyager dans le temps tout en essayant d’apprécier le présent. Les souvenirs de leurs précédentes confrontations en Finales NBA (2012, 2017, 2018) remonteront forcément à la surface, tout comme les grands moments qu’ils ont partagés avec Team USA. Mais il ne faudra surtout pas oublier de kiffer chaque instant, chaque action, à 200%. Déjà parce que c’est probablement leur dernière confrontation en Playoffs, mais surtout parce que les deux légendes sont capables de nous offrir de nouveaux souvenirs, le tout dans une série remplie d’enjeux où personne ne fera de cadeaux à qui que ce soit.

Avec les blessures de Luka Doncic et Austin Reaves, Kevin Durant et ses Rockets partent logiquement favoris face aux Lakers. Mais sans Luka et Reaves, LeBron James pourrait aussi remettre son costume de Superman pour l’une de ses dernières fois.

Préparez-vous, car ça pourrait bien faire de grosses étincelles !

LeBron James and Kevin Durant will meet in the playoffs for the first time since the 2018 NBA Finals. They have played 14 playoff games against each other.

👑 LeBron averages 31.9 PPG

🚀 Durant averages 31.7 PPG

They are the only duo in NBA history to meet in 10 or more… pic.twitter.com/o0lQNeExIm

— ESPN Insights (@ESPNInsights) April 13, 2026