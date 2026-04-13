Evénement cette nuit à Minneapolis : Kevin Garnett était assis au premier rang du Target Center pour assister à la victoire des Wolves face aux Pelicans. Cela faisait huit ans que la légende n’avait pas mis les pieds dans la salle de son ancienne franchise.

Huit ans, caractérisés par un conflit avec l’ancien propriétaire Glen Taylor, qui a depuis cédé sa franchise au duo Marc Lore – Alex Rodriguez. Un changement de main qui a ouvert la porte à la réconciliation entre Kevin Garnett et sa franchise de cœur.

De quoi nous offrir de belles images cette nuit, avec notamment une magnifique accolade entre KG et Anthony Edwards :

Kevin Garnett’s welcome back, as shown on the FanDuel broadcast. Flanked by Alex Rodriguez and Marc Lore as he walks out of the tunnel. pic.twitter.com/cvMJziKYiW

— Charlie Walton (@CharlieWaltonMN) April 13, 2026

L’aura de l’accolade 🐺❤️ pic.twitter.com/ZdE9mWBLPE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Désormais ambassadeur de la franchise, Garnett aura bientôt son maillot retiré, et il était temps.

On parle d’une véritable icône des Wolves, qui a porté Minnesota vers huit qualifications consécutives en Playoffs (1997-2004), quatre saisons à minimum 50 victoires, et une apparition en Finales de Conférence Ouest en 2004, année où il a été MVP de la NBA.

KG est le leader de la franchise au nombre de matchs joués, de minutes, de paniers marqués, de points, de rebonds, de passes, d’interceptions, de contres, de double-doubles et de triple-doubles. En résumé : il domine toutes les principales catégories statistiques des Wolves, preuve de son énorme impact dans une franchise qui a vu le jour seulement six années avant sa draft en 1995.

Dix fois All-Star à Minnesota et huit fois All-NBA, Kevin Garnett (Hall of Famer) sera pour toujours synonyme des Minnesota Timberwolves. L’énorme ovation qu’il a reçue cette nuit est là pour en témoigner.