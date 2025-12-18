Kevin Garnett aura (enfin) son maillot retiré chez les Wolves !

Kevin Garnett et les Wolves, de nouveau l’union ! Le Big Ticket, légende vivante de la franchise et sans doute meilleur joueur de son histoire, aura son maillot retiré à Minneapolis dans les « deux saisons à venir ». Le Big Ticket vient également d’accepter un rôle dans l’organisation, dans le secteur du développement hors-terrain.

ENFIN. Une histoire qui durait depuis un sacré bout de temps semble sur le point de trouver son dénouement. Kevin Garnett va rejoindre l’organisation des Wolves, dans un rôle décrit par Shams Charania (ESPN) comme global en termes de développement, tant auprès de la communauté que dans le business de la franchise NBA mais aussi du Lynx, en WNBA.

🚨 ENFIN, Kevin Garnett aura son maillot retiré chez les Wolves !

Le Big Ticket va aussi rejoindre la franchise avec un job où il gèrera le business et le développement notamment avec la communauté. https://t.co/h4JyfRqF3J

Le retrait de maillot aura lieu dans les deux saisons à venir, selon le média américain. Garnett, seul joueur de l’histoire des Wolves à avoir remporté un trophée de MVP. Depuis sa retraite en 2016, et après douze saisons à Minneapolis, il reste toujours le marqueur, passeur, rebondeur, contreur et intercepteur le plus prolifique de l’histoire de l’équipe. Il s’agit du seul joueur à mener une franchise dans l’ensemble des statistiques en NBA.

L’annonce de ce retrait de maillot intervient comme une sorte d’épilogue heureux à une histoire qui semblait n’en plus finir. Brouillé avec Glen Taylor, ancien propriétaire des Wolves, qui refusait de retirer le 21, Garnett a ensuite noué une relation cordiale avec Alex Rodriguez et Marc Lore, duo ayant acquis la franchise en 2021. Nouvelle preuve que les deux proprios actuels s’attèlent à la création d’une culture saine pour la franchise, notamment autour de son histoire.