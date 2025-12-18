Programme NBA : DOUZE matchs cette nuit, ça s’annonce explosif !

On risque de beaucoup charbonner chez TrashTalk cette nuit, puisque ce sont douze rencontres qui sont prévues en NBA. Le Thunder, les Spurs, les Knicks… tout le monde est rentré de Las Vegas, et le grand bal de la balle orange est reparti !

Le programme NBA de ce soir :

1h : Hornets – Hawks

1h : Pacers – Knicks

1h30 : Nets – Heat

2h : Thunder – Clippers

2h : Spurs – Wizards

2h : Bucks – Raptors

2h : Pelicans – Rockets

2h30 : Mavericks – Pistons

3h : Nuggets – Magic

3h : Suns – Warriors

3h : Jazz – Lakers

4h : Blazers – Kings

L’affiche à ne pas manquer : Thunder – Clippers

Le Thunder, tel un rentier bien trop peu aimable et proche de sa bourse, reçoit les Clippers, pauvre organisation endettée auprès du grand capital d’Oklahoma. Demander la charité au détenteur de son avenir immédiat ? Certainement pas, mais peut-être essayer de revoir un peu à la baisse l’échéance à venir, un premier tour de Draft 2026 pour l’instant projeté dans les plus hautes sphères de la Lotery NBA. Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams avec le rôle de banquiers peu scrupuleux mais excellents dans leur domaine, pour accabler un peu plus un client déjà au bout du rouleau.

Mais aussi :