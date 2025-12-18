Programme NBA : DOUZE matchs cette nuit, ça s’annonce explosif !
Le 18 déc. 2025 à 16:43 par Nicolas Vrignaud
On risque de beaucoup charbonner chez TrashTalk cette nuit, puisque ce sont douze rencontres qui sont prévues en NBA. Le Thunder, les Spurs, les Knicks… tout le monde est rentré de Las Vegas, et le grand bal de la balle orange est reparti !
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Hornets – Hawks
- 1h : Pacers – Knicks
- 1h30 : Nets – Heat
- 2h : Thunder – Clippers
- 2h : Spurs – Wizards
- 2h : Bucks – Raptors
- 2h : Pelicans – Rockets
- 2h30 : Mavericks – Pistons
- 3h : Nuggets – Magic
- 3h : Suns – Warriors
- 3h : Jazz – Lakers
- 4h : Blazers – Kings
L’affiche à ne pas manquer : Thunder – Clippers
Le Thunder, tel un rentier bien trop peu aimable et proche de sa bourse, reçoit les Clippers, pauvre organisation endettée auprès du grand capital d’Oklahoma. Demander la charité au détenteur de son avenir immédiat ? Certainement pas, mais peut-être essayer de revoir un peu à la baisse l’échéance à venir, un premier tour de Draft 2026 pour l’instant projeté dans les plus hautes sphères de la Lotery NBA. Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams avec le rôle de banquiers peu scrupuleux mais excellents dans leur domaine, pour accabler un peu plus un client déjà au bout du rouleau.
Mais aussi :
- Tidjane Salaün et Zaccharie Risacher s’affrontent à Charlotte, dans un match où le niveau de jeu pourrait ne pas dépasser celui d’un Cholet – JL Bourg.
- Les Knicks reçoivent Indianapolis à New York, ça nous rappelle quelque chose dans l’actualité ça…
- Miami est aussi dans la Grosse Pomme, mais du côté de Brooklyn. IPA, quinoa et victoire au programme ?
- Victor Wembanyama et les Spurs reçoivent les Wizards, Alexandre Sarr devrait être en tenue, tout comme Bilal Coulibaly.
- Les Bucks sont à la maison contre les Raptors, faut s’y remettre après l’énorme K.O. reçu à Brooklyn.
- Pistons au menu pour Cooper Flagg et les Mavericks, le rookie face à un adversaire de très haut niveau.
- Noah Penda a lui aussi du lourd dans son assiette : les Nuggets. Ça risque d’être indigeste.
- Stephen Curry aimerait bien qu’on l’aide à battre les Suns ce soir.
- LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves vont dégommer le Jazz.
- Vous finirez bien ce repas avec un peu de Maxime Raynaud à Portland quand même ?