Charlotte a transformé son parquet en concours de tirs, et Atlanta a passé la soirée à courir derrière l’incendie. Les Hawks ont tenté un comeback des enfers porté par Jalen Johnson, mais LaMelo Ball a gardé la dernière cartouche : Hornets 133, Hawks 126. Merci, au revoir.

Le box-score de la rencontre, c’est juste ici

Charlotte a posé le décor dès la première mi-temps : pluie de 3-points, rythme infernal, et un record NBA égalé au passage. Les Hornets ont rentré 18 tirs à 3-points avant la pause (sur « seulement » 31 tentatives), de quoi s’installer en tête à la mi-temps (80-69) en donnant l’impression que chaque aide défensive d’Atlanta se payait cash derrière l’arc. Kon Knueppel et Brandon Miller ont enchaîné les ficelles, pendant que LaMelo chauffait la salle avec un shotmaking dont lui seul à le secret.

Les Hornets ont égalé un record historique en NBA.

Ils viennent de réussir 18 tirs à 3-points en une mi-temps face aux Hawks. 😭

Le « pire », c’est qu’ils n’en on tenté que 31. En feu complet ! 🔥 pic.twitter.com/Uy9I2bx8hk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2025

Et puis, évidemment, les Hawks ont tenté le hold-up. En deuxième mi-temps, Jalen Johnson (anniversaire ou pas, ça ne change rien) a mis Atlanta sur son dos : 43 points, 11 rebonds, 9 passes, une ligne de stats qui sent la nuit blanche pour les défenseurs.

Quel match de Jalen Johnson malgré la défaite face aux Hornets :

🔸43 points (16/27 au tir)

🔸11 rebonds

🔸9 passes décisives

🔸7/7 aux lancers

MIP ? pic.twitter.com/YhfHsSytSG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2025

Les Hawks grattent, recollent, reviennent jusqu’à -3… sauf que le match avait un gardien. Dans le money-time, LaMelo Ball a calmé tout le monde : un tir assassin, une passe qui tue, puis la gestion.

pic.twitter.com/l6MX5nMHV8 https://t.co/01xPVn1Rtu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2025

Résultat : 28 points, 13 passes, avec un carton au large (8/11 à 3-points) et une victoire qui tient malgré la frayeur.