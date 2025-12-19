Les Knicks étaient en mode effectif bricolé à leur retour de Las Vegas, mais Jalen Brunson s’en fout : un stepback à 3 points à 4,4 secondes de la fin, et New York repart d’Indianapolis avec un hold-up (114-113).

Menés 28-12 très tôt, puis encore à -15 en fin de troisième quart-temps, les champions de la NBA Cup ont passé la soirée à recoller au pare-chocs… avant de voler la voiture. Pascal Siakam venait de mettre Indiana devant sur la ligne des lancers (113-111 à 16 secondes), mais Brunson a pris la dernière vraie décision du match : réception, dribble, stepback derrière l’arc, ficelle.

Le game-winner de Jalen Brunson face aux Pacers ! ⌚ pic.twitter.com/Qcw1lx9SNs

Derrière, OG Anunoby lit l’inbound avec Siakam, pique le ballon à son ancien coéquipier (merci, bonsoir), et les Pacers n’ont plus qu’un « et si… » en travers de la gorge.

OG Anunoby mugs the Pacers in broad daylight to ice a Knicks win pic.twitter.com/BsdY46FE5h

Brunson termine à 25 points, 7 rebonds, 7 passes, avec le tir qui compte et une soirée « patron » malgré les absents (Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Josh Hart, Miles McBride et Landry Shamet).