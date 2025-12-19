Trois jours après la finale de NBA Cup, San Antonio n’a pas traîné pour se remettre en ordre de marche. À domicile, les Spurs ont étouffé Washington (119-94), avec un Dylan Harper en forme (24 points) et un Victor Wembanyama qui a posé 15 points et 4 contres… en 17 minutes.

le box-score de la rencontre c’est juste ici

Pendant 24 minutes, Washington a au moins eu le mérite de ne pas se coucher. 57-53 à la pause, les Spurs ont le regard un peu vide, comme si Vegas était encore dans les mollets. Alexandre Sarr insiste, prend ses tirs (8/18), et même s’il ne gagne pas la guerre, il gagne quelques escarmouches : un contre sur Wemby, des finitions dans la peinture, et ce côté « je suis là, vous allez devoir me sortir ».

Totalement fan de la 1e mi-temps d’Alex Sarr pour son retour !

14 points en 12 minutes à 6/9 au tir mais surtout une panoplie offensive complète avec du tir de loin, de l’Eurostep ou encore de l’alley-oop au buzzer.

En défense, il a réussi à contester Wemby par séquences. pic.twitter.com/bj0nj8Tw25

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2025

Sauf que derrière, San Antonio a une seconde vitesse. Le troisième quart, c’est la vraie frontière : 34-22, et la rencontre glisse tranquillement vers le blowout. Wembanyama, toujours en restriction et toujours en mode sixième homme, plante 9 de ses 15 points dans ce passage, puis verrouille l’arceau (4 contres au total) pendant que les Wizards comprennent que chaque drive peut finir en avis d’expulsion.

Victor Wembanyama a été très productif en 17 minutes face aux Wizards :

🔹15 points (6/11 au tir)

🔹8 rebonds

🔹4 passes décisives

🔹4 contres

🔹+14 de +/-

Et surtout une ribambelle d’actions venues d’un autre monde ! 😳 pic.twitter.com/KbFWvYFGfy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2025

Et quand tu veux tuer un match sans t’user, tu demandes au banc de faire le sale boulot. Et justement, 66 points de la second unit, avec Dylan Harper en chef d’orchestre (24 points à 9/13, dont 3/5 à 3-points), Julian Champagnie qui retrouve la mire (12 points, 4/9 de loin), et une soirée Spurs à l’ancienne avec 28 passes décisives. Dans le cinq, Devin Vassell (18 points) et Stephon Castle (17 points et 6 passes) maintiennent la cadence, pendant que Luke Kornet fait le travail de l’ombre (10 points, 5 rebonds, 3 contres).

Non mais c’est un festival d’actions dingues ce soir de Victor Wembanyama 😭pic.twitter.com/ZhWSAh0wlL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 19, 2025

En face, Washington a vécu sur des séquences, pas sur un match : Sarr à 18, Bub Carrington à 17, Marvin Bagley III à 13… puis trop d’échecs de loin (9/36 à 3-points) et trop de possessions qui finissent face à un mur. San Antonio, lui, finit propre, repose ses cadres, et file vers le back-to-back à Atlanta en gardant Wemby sous cloche.