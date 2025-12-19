Luka Doncic voit triple (45 points, 11 rebonds et 14 passes) face au Jazz

Soirée portes ouvertes au Delta Center, mais avec un chef d’orchestre très sérieux : Luka Doncic. Le Slovène claque un nouveau triple double (45-11-14) pour guider les Lakers dans un match qui est parti en freestyle total face à Utah, accrocheur jusqu’au bout (143-135).

Utah avait pourtant allumé la mèche dès le début : 41 points dans le premier quart, rythme infernal, et des tirs qui tombent comme si le cercle faisait deux mètres de large. Les Jazz collent 78 points à la pause, avec un Keyonte George en mode lance-flammes (34 points) et un Isaiah Collier qui joue le métronome (18 points, 13 passes). Sauf que les Lakers ont une réponse assez simple à ce genre de soirée : donner la balle à Luka Doncic, et regarder la logique reprendre ses droits.

Parce que le Slovène, lui, n’est pas venu pour un concours de shoots. C’est une masterclass de contrôle : 45 points, 11 rebonds, 14 passes, et même 5 interceptions pour ajouter un peu de chaos utile.

Il marque, il attire, il ressort, il remet une couche, et il garde LA en vie quand Utah tente de transformer le match en fusillade permanente. Le genre de performance où tu as l’impression que chaque possession est une équation, et que le mec connaît déjà la solution.

Autour de lui, les Lakers ont apporté juste ce qu’il faut pour que ça tienne : LeBron James en patron tranquille (28 points, 7 rebonds et 10 passes), Jaxson Hayes ne rate absolument rien (16 points à 7/7), et Marcus Smart sort une séquence à 3 points qui pèse lourd (17 points, 5 tirs primés).

Et puis il y a le money-time : 41 points marqués par les Lakers dans le 4e quart pour finir le boulot. Utah plante 18 tirs à 3 points sur le match et reste dangereux jusqu’aux dernières minutes, mais LA a mieux protégé la balle (7 pertes de balles contre 13) et a trouvé les lancers quand ça comptait.

Score final : 141-135, et une nouvelle soirée où le Jazz joue bien… mais tombe sur plus fort.