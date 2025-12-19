Douze matchs avec pas moins de 13 Français sur les parquets NBA cette nuit. Maxime Raynaud a continué sa belle lancée puisqu’il a réalisé son record en carrière. Mo Diawara a lui connu sa première titularisation aux Knicks, tandis que Bilal Coulibaly et Alex Sarr ont fait leur retour. Coup d’œil sur cette nouvelle nuit de nos tricolores.

Les résultats de la nuit en NBA :

Hornets – Hawks : 133 – 126 (stats)

– Hawks : 133 – 126 (stats) Pacers – Knicks : 113 – 114 (stats)

: 113 – 114 (stats) Nets – Heat : 95 – 106 (stats)

: 95 – 106 (stats) Thunder – Clippers : 122 – 101 (stats)

– Clippers : 122 – 101 (stats) Spurs – Wizards : 119 – 94 (stats)

– Wizards : 119 – 94 (stats) Bucks – Raptors : 104 – 111 (stats)

: 104 – 111 (stats) Pelicans – Rockets : 133 – 128 (stats)

– Rockets : 133 – 128 (stats) Mavericks – Pistons : 116-114 (stats)

– Pistons : 116-114 (stats) Nuggets – Magic : 126 – 115 (stats)

– Magic : 126 – 115 (stats) Suns – Warriors : 99 – 98 (stats)

– Warriors : 99 – 98 (stats) Jazz – Lakers : 135 – 143 (stats)

: 135 – 143 (stats) Blazers – Kings : 134-133 (stats)

Maxime Raynaud

Career night pour Maxime Raynaud ! 29 points à 10/20 au tir dont 1/3 de loin, 8/9 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 36 minutes.

Victor Wembanyama

Toujours en restriction de minutes, notre Alien finit à 15 points à 6/11 au tir dont 1/3 de loin, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes et 4 contres en 17 minutes.

Alexandre Sarr

De retour de blessure, Alex Sarr termine meilleur scoreur de son équipe : 18 points à 8/18 dont 2/4 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 24 minutes.

Bilal Coulibaly

Bilal faisait également son retour cette nuit mais l’adresse n’était pas au rendez-vous : 3 points à 1/7 au tir dont 0/4 de loin, 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception en 22 minutes.

Mohamed Diawara

Première titularisation pour Mo’ ! Le tricolore a profité des absences dans le secteur intérieur des Knicks pour s’offrir de belles minutes : 5 points à 2/5 au tir dont 0/2 de loin, 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 18 minutes.

L’attaque était timide et on sentait que le français n’était pas très en confiance balle en main, cependant en défense c’était très encourageant.

Zaccharie Risacher

Nouvelle petite nuit pour Risacher qui finit à 5 points à 2/7 dont 0/2 de loin, 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 20 minutes.

Guerschon Yabusele

Soirée difficile pour le Dancing Bear qui est passé à côté. Il a joué 11 minutes et termine à 3 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds.

Pacôme Dadiet

Seulement trois petites minutes pour Pac’ qui n’aura eu le temps que de faire 1 passe et 1 interception.

Tidjane Salaün

Tidjane Salaün continue de produire avec les minutes qu’on lui donne : 10 points à 4/6 au tir dont 2/4 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 15 minutes.

Moussa Diabaté

Idem pour Moussa Diabaté qui termine à 5 points à 2/4 au tir et 1/4 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes en 17 minutes.

Sidy Cissoko

3 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 2 passes et 2 interceptions pour Sidy Cissoko en 23 minutes.

Nicolas Batum

6 points à 2/5 du parking pour Batman. Il ajoute également 2 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 19 minutes.

Noah Penda

3 points à 1/2 au tir dont 1/1 de loin, 0/2 aux lancers, 5 rebonds et 1 interception en 11 minutes.

