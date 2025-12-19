La nuit des Français en NBA : Alex Sarr et Bilal Coulibaly de retour, Mo Diawara titulaire aux Knicks !
Le 19 déc. 2025 à 07:30 par Hisham Grégoire
Douze matchs avec pas moins de 13 Français sur les parquets NBA cette nuit. Maxime Raynaud a continué sa belle lancée puisqu’il a réalisé son record en carrière. Mo Diawara a lui connu sa première titularisation aux Knicks, tandis que Bilal Coulibaly et Alex Sarr ont fait leur retour. Coup d’œil sur cette nouvelle nuit de nos tricolores.
Les résultats de la nuit en NBA :
- Hornets – Hawks : 133 – 126 (stats)
- Pacers – Knicks : 113 – 114 (stats)
- Nets – Heat : 95 – 106 (stats)
- Thunder – Clippers : 122 – 101 (stats)
- Spurs – Wizards : 119 – 94 (stats)
- Bucks – Raptors : 104 – 111 (stats)
- Pelicans – Rockets : 133 – 128 (stats)
- Mavericks – Pistons : 116-114 (stats)
- Nuggets – Magic : 126 – 115 (stats)
- Suns – Warriors : 99 – 98 (stats)
- Jazz – Lakers : 135 – 143 (stats)
- Blazers – Kings : 134-133 (stats)
Maxime Raynaud
Career night pour Maxime Raynaud ! 29 points à 10/20 au tir dont 1/3 de loin, 8/9 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 36 minutes.
Victor Wembanyama
Toujours en restriction de minutes, notre Alien finit à 15 points à 6/11 au tir dont 1/3 de loin, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes et 4 contres en 17 minutes.
Alexandre Sarr
De retour de blessure, Alex Sarr termine meilleur scoreur de son équipe : 18 points à 8/18 dont 2/4 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 24 minutes.
Bilal Coulibaly
Bilal faisait également son retour cette nuit mais l’adresse n’était pas au rendez-vous : 3 points à 1/7 au tir dont 0/4 de loin, 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception en 22 minutes.
Mohamed Diawara
Première titularisation pour Mo’ ! Le tricolore a profité des absences dans le secteur intérieur des Knicks pour s’offrir de belles minutes : 5 points à 2/5 au tir dont 0/2 de loin, 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 18 minutes.
L’attaque était timide et on sentait que le français n’était pas très en confiance balle en main, cependant en défense c’était très encourageant.
Zaccharie Risacher
Nouvelle petite nuit pour Risacher qui finit à 5 points à 2/7 dont 0/2 de loin, 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 20 minutes.
Guerschon Yabusele
Soirée difficile pour le Dancing Bear qui est passé à côté. Il a joué 11 minutes et termine à 3 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds.
Pacôme Dadiet
Seulement trois petites minutes pour Pac’ qui n’aura eu le temps que de faire 1 passe et 1 interception.
Tidjane Salaün
Tidjane Salaün continue de produire avec les minutes qu’on lui donne : 10 points à 4/6 au tir dont 2/4 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 15 minutes.
Moussa Diabaté
Idem pour Moussa Diabaté qui termine à 5 points à 2/4 au tir et 1/4 aux lancers, 6 rebonds et 2 passes en 17 minutes.
Sidy Cissoko
3 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 2 passes et 2 interceptions pour Sidy Cissoko en 23 minutes.
Nicolas Batum
6 points à 2/5 du parking pour Batman. Il ajoute également 2 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 19 minutes.
Noah Penda
3 points à 1/2 au tir dont 1/1 de loin, 0/2 aux lancers, 5 rebonds et 1 interception en 11 minutes.
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Celtics – Heat
- 1h : Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara) – Sixers
- 1h30 : Hawks (Zaccharie Risacher) – Spurs (Victor Wembanyama)
- 1h30 : Cavaliers – Bulls
- 3h30 : Wolves (Rudy Gobert et Joan Beringer) – Thunder (Ousmane Dieng)