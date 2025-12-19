TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé de la nuit en NBA : Cooper Flagg clutch face aux Pistons

Le 19 déc. 2025 à 07:36 par Hisham Grégoire

cooper flagg 19/11/25
Douze matchs étaient au programme en NBA cette nuit et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on ne s’est pas ennuyés. Prenez votre café, et accompagnez-nous dans ce résumé de la nuit.

Les résultats de la nuit en NBA :

  • Hornets – Hawks : 133 – 126 (stats)
  • Pacers – Knicks : 113 – 114 (stats)
  • Nets – Heat : 95 – 106 (stats)
  • Thunder – Clippers : 122 – 101 (stats)
  • Spurs – Wizards : 119 – 94 (stats)
  • Bucks – Raptors : 104 – 111 (stats)
  • Pelicans – Rockets : 133 – 128 (stats)
  • Mavericks – Pistons : 116-114 (stats)
  • Nuggets – Magic : 126 – 115 (stats)
  • Suns – Warriors : 99 – 98 (stats)
  • Jazz – Lakers : 135 – 143 (stats)
  • Blazers – Kings : 134-133 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme NBA de ce soir :

  • 1h : Celtics – Heat
  • 1h : Knicks – Sixers
  • 1h30 : Hawks – Spurs
  • 1h30 : Cavaliers – Bulls
  • 3h30 : Wolves – Thunder
