Résumé de la nuit en NBA : Cooper Flagg clutch face aux Pistons
Le 19 déc. 2025 à 07:36 par Hisham Grégoire
Douze matchs étaient au programme en NBA cette nuit et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on ne s’est pas ennuyés. Prenez votre café, et accompagnez-nous dans ce résumé de la nuit.
Les résultats de la nuit en NBA :
- Hornets – Hawks : 133 – 126 (stats)
- Pacers – Knicks : 113 – 114 (stats)
- Nets – Heat : 95 – 106 (stats)
- Thunder – Clippers : 122 – 101 (stats)
- Spurs – Wizards : 119 – 94 (stats)
- Bucks – Raptors : 104 – 111 (stats)
- Pelicans – Rockets : 133 – 128 (stats)
- Mavericks – Pistons : 116-114 (stats)
- Nuggets – Magic : 126 – 115 (stats)
- Suns – Warriors : 99 – 98 (stats)
- Jazz – Lakers : 135 – 143 (stats)
- Blazers – Kings : 134-133 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Hornets ont égalé un record All-Time et se sont fait peur en seconde mi-temps. LaMelo Ball a calmé tout le monde pour assurer la victoire.
- Bien mal embarqués et avec quatre absents majeurs, les Knicks l’emportent avec un shoot décisif de Jalen Brunson.
- Les 22 points – 12 rebonds de Kel’El Ware et les 24 points de Norman Powell permettent au Heat de disposer des Nets.
- Les Clippers ont tenté d’accrocher le Thunder… jusqu’à ce que les champions mettent le pied sur l’accélérateur.
- Petit duel sympathique entre Wemby et Alex Sarr… qui a vite tourné au blowout en faveur des Texans.
- Dans le sillage d’un duo Scottie Barnes (24 points et 11 rebonds) et Brandon Ingram (29 points et 8 rebonds), les Raptors se défont des Bucks, toujours sans Giannis Antetokounmpo.
- S’il y a bien une rencontre que l’on ne voyait pas aller en prolongations c’était bien celle-là.. et qui plus est, avec une victoire des Pels à la clé.
- Ceux qui doutent encore de ce que peut devenir Cooper Flagg à l’avenir, il est encore temps de monter dans le train. Cordialement, la direction.
- Un Paolo Banchero en triple-double (26 points, 16 rebonds et 10 passes) n’aura rien pu faire face au Joker (23-11-13) et Jamal Murray (32 points).
- Les Suns arrachent la victoire sur le fil avec un bon duo Devin Booker-Dillon Brooks (49 points).
- Luka Doncic s’est régalé face à la défense du Jazz.
- Après avoir arraché la prolongation face aux Blazers, les Kings s’inclinent finalement. Maxime Raynaud réalise son record en carrière avec 29 points et 11 rebonds.
Le highlight de la nuit :
Voir cette publication sur Instagram
Les classements NBA :
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Celtics – Heat
- 1h : Knicks – Sixers
- 1h30 : Hawks – Spurs
- 1h30 : Cavaliers – Bulls
- 3h30 : Wolves – Thunder
Tags : Cooper Flagg, Résumé de la nuit en NBA