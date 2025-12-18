Résumé de la nuit en NBA : les Bulls surprennent les Cavaliers
Le 18 déc. 2025 à 04:38 par Robin Wolff
Seulement deux petits matchs en NBA et des résultats plutôt surprenants. Les Chicago Bulls se sont imposés face aux Cleveland Cavaliers tandis que les Memphis Grizzlies ont eu le scalp des Minnesota Timberwolves.
Les résultats de la nuit en NBA :
Ce qu’il faut retenir :
- Les Chicago Bulls ont mis fin à une série de très mauvais matchs. Le duo Josh Giddey – Coby White a tourné à plein régime et a dominé une équipe des Cavaliers privée d’Evan Mobley. Première victoire de plus d’une possession de la franchise de l’Illinois depuis le 31 octobre.
- Sans Anthony Edwards, c’est plus compliqué pour les Minnesota Timberwolves. Et si la marque a été plutôt bien répartie, personne n’est monté assez haut au scoring pour inquiéter les Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr a dominé avec 28 points et 12 rebonds.
Le highlight de la nuit :
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Hornets – Hawks
- 1h : Pacers – Knicks
- 1h30 : Nets – Heat
- 2h : Thunder – Clippers
- 2h : Spurs – Wizards
- 2h : Bucks – Raptors
- 2h : Pelicans – Rockets
- 2h30 : Mavericks – Pistons
- 3h : Nuggets – Magic
- 3h : Suns – Warriors
- 3h : Jazz – Lakers
- 4h : Blazers – Kings