La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert dominant (16 points et 16 rebonds)
Le 18 déc. 2025 à 04:36 par Robin Wolff
Malgré la courte défaite des Minnesota Timberwolves face aux Memphis Grizzlies, Rudy Gobert s’est illustré en réussissant un gros double-double. Le Français a pesé de tout son poids dans la raquette.
Les résultats de la nuit en NBA :
Rudy Gobert
Le pivot français des Minnesota Timberwolves a livré une de ses meilleures performances de la saison. Il a vite donné le ton avec 6 points et 7 rebonds en 7 minutes et n’a jamais enlevé son pied de l’accélérateur. 16 points, 16 rebonds (dont 7 offensifs), 4 passes décisives, 4 contres et 1 interception à 6/8 au tir et 4/6 aux lancers, lors du coup de sifflet final. Le premier match après la naissance de sa fille est une réussite.
OKAY RU 😳
VOTE » https://t.co/eP4GlG5VF6 pic.twitter.com/ZjOsGfvE2v
— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 18, 2025
Le programme NBA de ce soir :
- 1h : Hornets (Tidjane Salaün, Moussa Diabaté) – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 1h : Pacers – Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara)
- 1h30 : Nets (Nolan Traoré) – Heat
- 2h : Thunder (Ousmane Dieng) – Clippers (Nicolas Batum)
- 2h : Spurs (Victor Wembanyama) – Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly)
- 2h : Bucks – Raptors
- 2h : Pelicans – Rockets
- 2h30 : Mavericks – Pistons
- 3h : Nuggets – Magic (Noah Penda)
- 3h : Suns – Warriors
- 3h : Jazz – Lakers
- 4h : Blazers (Sidy Cissoko, Rayan Rupert) – Kings (Maxime Raynaud)