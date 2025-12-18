Malgré la courte défaite des Minnesota Timberwolves face aux Memphis Grizzlies, Rudy Gobert s’est illustré en réussissant un gros double-double. Le Français a pesé de tout son poids dans la raquette.

Les résultats de la nuit en NBA :

Bulls – Cavaliers : 127-111 (stats)

– Cavaliers : 127-111 (stats) Timberwolves – Grizzlies : 110-116 (stats)

Rudy Gobert

Le pivot français des Minnesota Timberwolves a livré une de ses meilleures performances de la saison. Il a vite donné le ton avec 6 points et 7 rebonds en 7 minutes et n’a jamais enlevé son pied de l’accélérateur. 16 points, 16 rebonds (dont 7 offensifs), 4 passes décisives, 4 contres et 1 interception à 6/8 au tir et 4/6 aux lancers, lors du coup de sifflet final. Le premier match après la naissance de sa fille est une réussite.

