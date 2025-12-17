Programme NBA : Bulls – Cavaliers et Wolves – Grizzlies à 2h

La NBA Cup est dans le rétroviseur, la saison régulière peut reprendre ses droits. Une reprise en douceur avec seulement deux petits matchs au programme et des affiches moins clinquantes que celles des derniers jours.

Le programme de la nuit :

2h : Bulls – Cavaliers

2h : Wolves – Grizzlies

Le match à ne pas rater : Wolves – Grizzlies

Les Wolves (6e) ont l’occasion de continuer à creuser l’écart avec Phoenix (7e). Les loups sont sur deux succès consécutifs, Anthony Edwards est cependant incertain.

Chez les ours, l’hécatombe de blessures continue : Ja Morant est incertain, Cam Spencer, Zach Edey ou encore Brandon Clarke sont out. Une victoire leur permettrait de rejoindre les Warriors dans le Play-In de l’Ouest.

TWO-GAME WEDNESDAY NIGHT ‼️

▪️ Giddey, CHI host Spida, CLE in East battle

▪️ West #6 MIN hosts Jaren, MEM

📺 NBA TV & NBA League Pass

📲 https://t.co/gOBot1QVxh pic.twitter.com/nRCbOAHeMt

— NBA (@NBA) December 17, 2025

Le reste du programme :

Nouveau carton de Donovan Mitchell sur la truffe des taureaux ?

Les Français en lice :

Rudy Gobert fera son retour cette nuit face aux Grizzlies. Il avait quitté prématurément la rencontre face aux Kings dimanche soir pour des raisons personnelles.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici