L’arbitrage est au centre de toutes les discussions sur ces Playoffs 2026, et le commissionnaire Adam Silver n’a pas pu échapper à une question sur le flopping, lors d’une interview sur le Pat McAfee Show.

Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux en pleine nuit ou après les matchs pour se rendre compte que l’arbitrage est souvent le sujet de débat numéro 1, tout particulièrement quand Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder sont en piste.

L’arrière d’Oklahoma City, attaquant exceptionnel, est un grand spécialiste pour chercher les fautes et obtenir des lancers-francs. De quoi se faire une réputation peu reluisante de « floppeur » à force de se retrouver au sol contact après contact (parfois très léger). Et quand vous avez un double MVP de la NBA qui devient dans le même temps un symbole du flopping (simulation), forcément c’est pas top pour l’image de la Grande Ligue.

Du coup, face aux polémiques, le commissionnaire Adam Silver a tenu à apporter un peu de nuance pour essayer de calmer les esprits (via The Pat McAfee Show).

Ce n’est évidemment pas surprenant de voir le boss de la NBA défendre les arbitres dans une période où ces derniers sont dans le collimateur de nombreux fans et observateurs. Et puis il semble nécessaire de rappeler qu’arbitrer un match de basket au plus haut niveau et avec l’intensité des Playoffs, c’est une mission compliquée où les erreurs sont inévitables. Mais de là à dire que « l’arbitrage est fantastique », c’est à se demander si l’ami Adam regarde les mêmes matchs que nous.

Le sujet du flopping revient régulièrement sur la table et il n’a pas fallu attendre les Playoffs pour ça. Ces dernières semaines, Jaylen Brown est monté au créneau à plusieurs reprises pour dénoncer les joueurs qui cherchaient trop les fautes, visant notamment Shai Gilgeous-Alexander et Joel Embiid. « Ce n’est pas du basket » avait-il déclaré, ajoutant même que « certains arbitres mériteraient de faire l’objet d’une enquête ». Des propos qui ont poussé la NBA à le mettre à l’amende.

On doute que la déclaration d’Adam Silver, et cette soi-disant nuance entre « chercher les fautes » et « flopper », change quoi que ce soit dans la manière dont les fans vont juger l’arbitrage à l’avenir. Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder ont l’occasion ce soir à San Antonio de se qualifier pour une deuxième Finale NBA consécutive, autant dire que les oreilles d’Adam risquent de siffler encore un moment.

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