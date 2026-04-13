Trophées, All-NBA Teams… qui sont les joueurs éligibles aux récompenses de fin de saison ?

La saison régulière s’est officiellement achevée cette nuit, et avec elle, la possibilité pour les joueurs de devenir éligibles aux récompenses de fin saison (trophées individuels, All-NBA Teams…). L’occasion donc de faire le point sur qui a disputé assez de rencontres, et qui s’est fait douiller par la règle des 65 matchs.

Ils sont éligibles :

Tous des joueurs à au moins 65 matchs disputés sur la saison. Entre candidats MVP, potentiels joueurs All-NBA ou All-Defensive, et rookie en puissance, voici la liste des joueurs éligibles les plus notables :

Shai Gilgeous-Alexander : 31,1 points, 4,3 rebonds, 6,6 assists en 68 matchs

: 31,1 points, 4,3 rebonds, 6,6 assists en 68 matchs Nikola Jokic : 27,7 points, 12,9 rebonds, 10,7 assists en 65 matchs

: 27,7 points, 12,9 rebonds, 10,7 assists en 65 matchs Victor Wembanyama : 25 points, 11,5 rebonds, 3,1 assists en 65 matchs

: 25 points, 11,5 rebonds, 3,1 assists en 65 matchs Kawhi Leonard : 27,9 points, 6,4 rebonds, 3,6 assists en 65 matchs

: 27,9 points, 6,4 rebonds, 3,6 assists en 65 matchs Kevin Durant : 26 points, 5,5 rebonds, 4,8 assists en 78 matchs

: 26 points, 5,5 rebonds, 4,8 assists en 78 matchs Tyrese Maxey : 28,4 points, 4,2 rebonds, 6,7 assists en 69 matchs

: 28,4 points, 4,2 rebonds, 6,7 assists en 69 matchs Jaylen Brown : 28,7 points, 6,9 rebonds, 5,1 assists en 71 matchs

: 28,7 points, 6,9 rebonds, 5,1 assists en 71 matchs Jalen Brunson : 26 points, 3,3 rebonds, 6,8 assists en 74 matchs

: 26 points, 3,3 rebonds, 6,8 assists en 74 matchs Jalen Duren : 19,5 points, 10,5 rebonds, 2 assists en 70 matchs

: 19,5 points, 10,5 rebonds, 2 assists en 70 matchs Jamal Murray : 25,4 points, 4,4 rebonds, 7,1 assists en 75 matchs

: 25,4 points, 4,4 rebonds, 7,1 assists en 75 matchs Donovan Mitchell : 27,9 points, 4,5 rebonds, 5,7 assists en 70 matchs

: 27,9 points, 4,5 rebonds, 5,7 assists en 70 matchs Scottie Barnes : 18,1 points, 7,4 rebonds, 5,8 assists en 79 matchs

: 18,1 points, 7,4 rebonds, 5,8 assists en 79 matchs Jalen Johnson : 22,5 points, 10,3 rebonds, 7,9 assists en 72 matchs

: 22,5 points, 10,3 rebonds, 7,9 assists en 72 matchs Rudy Gobert : 10,9 points, 11,5 rebonds, 1,6 contre en 76 matchs

: 10,9 points, 11,5 rebonds, 1,6 contre en 76 matchs Chet Holmgren : 17,1 points, 8,9 rebonds, 1,9 contre en 69 matchs

: 17,1 points, 8,9 rebonds, 1,9 contre en 69 matchs Evan Mobley : 18,2 points, 9 rebonds, 3,6 assists en 65 matchs

: 18,2 points, 9 rebonds, 3,6 assists en 65 matchs Kon Knueppel : 18,5 points, 5,3 rebonds, 3,4 assists en 81 matchs

: 18,5 points, 5,3 rebonds, 3,4 assists en 81 matchs Cooper Flagg : 21 points, 6,7 rebonds, 4,5 assists en 70 matchs

Et bien d’autres

Ils sont inéligibles :

Et la catégorie des laissés pour compte, ceux qui ont échoué, parfois d’un cheveu et injustement, à disputer 65 matchs en cette saison régulière. Encore une fois, voici les plus notables :

Cade Cunningham : 23,9 points, 5,5 rebonds, 9,9 assists en 64 matchs

: 23,9 points, 5,5 rebonds, 9,9 assists en 64 matchs Anthony Edwards : 28,8 points, 5 rebonds, 3,7 assists en 61 matchs

: 28,8 points, 5 rebonds, 3,7 assists en 61 matchs LeBron James : 20,9 points, 6,1 rebonds, 7,2 assists en 60 matchs

: 20,9 points, 6,1 rebonds, 7,2 assists en 60 matchs Devin Booker : 26,1 points, 3,9 rebonds, 6 assists en 64 matchs

: 26,1 points, 3,9 rebonds, 6 assists en 64 matchs Stephen Curry : 26,6 points, 3,6 rebonds, 4,7 assists en 43 matchs

: 26,6 points, 3,6 rebonds, 4,7 assists en 43 matchs Giannis Antetokounmpo : 27,6 points, 9,8 rebonds, 5,4 assists en 36 matchs

: 27,6 points, 9,8 rebonds, 5,4 assists en 36 matchs Jayson Tatum : 21,8 points, 10 rebonds, 5,3 assists en 16 matchs

: 21,8 points, 10 rebonds, 5,3 assists en 16 matchs Jalen Williams : 17,1 points, 4,6 rebonds, 5,5 assists en 33 matchs

: 17,1 points, 4,6 rebonds, 5,5 assists en 33 matchs Joël Embiid : 26,9 points, 7,7 rebonds, 3,9 passes en 38 matchs

Et bien d’autres

Le cas Luka Doncic :

En ce qui concerne le dossier du Slovène, ce dernier se trouve dans une position particulière. Blessé aux ischios jambiers alors qu’il n’avait que 64 matchs à son compteur, Luka Doncic n’a pas pu disputer de 65ème match avant la fin de la saison. Cependant, lui et son équipe pourraient porter réclamation pour un cas exceptionnel.

En effet, en décembre dernier Luka Magic avait manqué deux rencontres pour assister à la naissance de son enfant, circonstances qui pourraient faire annuler son absence sur ces deux matchs et donc le rendre éligible aux récompenses de fin de saison NBA.

La demande a été faite, plus qu’à attendre d’en voir le dénouement !

Source texte : The Athletic