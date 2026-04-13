Doug Christie confirmé comme coach des Kings la saison prochaine

Malgré une saison très difficile sur le plan sportif, avec 22 victoires pour 60 défaites, Doug Christie est bien confirmé sur le banc des Kings pour l’an prochain. Une décision qui questionne la stratégie sportive d’une franchise qui ne semble vouloir aller nulle part.

Les Kings et la médiocrité, ça on connaissait. Mais pour que cette franchise, aux fans si tenaces et patients, suscite chez ses derniers une forme d’indifférence cette saison, c’est qu’on a quand même passé un cap. Malheureusement, la direction ne semble pas disposée à repartir du bon pied. Doug Christie devrait être, selon The Athletic, maintenu sur le banc de l’équipe la saison prochaine.

C’est réel, et apparemment pas du tout une blague.

Sacramento devrait retourner la saison prochaine avec Doug Christie en tant qu’entraîneur principal.

Du grand art. https://t.co/iyVoFRaZ8J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026

Décision qui semble confirmer que les Kings n’ont pas réellement d’ambition pour l’exercice à venir, puisque Doug Christie, s’il a eu le mérite de faire jouer les jeunes rookies cette saison, ne semble pas vraiment être le technicien taillé pour emmener ce groupe quelque part sportivement. Du moins, l’expérience n’est pas un facteur de son côté.

Pour autant, cette décision est avant tout, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, le fait d’une direction à la ramasse qui enchaîne les choix sans aucune logique, maintenant cette morosité et confirmant définitivement que la saison 2022-23 n’était qu’une douce idylle précédant une nouvelle mer de déception. Le FC Nantes de la NBA.

Je me répète : probablement ma pire saison de Kings fan

Mais une chose qu’on ne peut retirer à Christie : il a tenu son vestiaire toute la saison, a fait jouer les jeunes et a évité que ça parte en cacahuète complet

Peut-être coach médiocre mais pas le pire problème des Kings https://t.co/qZrEh0pneL

— Sacto Kings 🇫🇷 [Flo] (@SactoKingsFR) April 12, 2026