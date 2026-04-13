Où regarder les Playoffs NBA 2026 ? (beIN Sports, Amazon…)

Les Playoffs commencent samedi prochain ! La deuxième partie de la saison NBA, sans doute la plus intéressante, où les meilleures équipes s’affrontent pour le Graal, le titre ! Des matchs de très haut niveau qui sont bien sûr immanquables, alors voici où les regarder, pour le public français.

En France, plusieurs acteurs du petit écran se partagent depuis le début de saison les droits pour la diffusion de la NBA : Amazon Prime et BeIN Sports. Pour les Playoffs, voici donc où regarder les matchs :

Play-in (du 14 au 17 avril) : Amazon Prime

Amazon Prime Playoffs NBA (hors finales de Conférences et Finales NBA) : partage à 50/50 des affiches entre Amazon et beIN Sports.

partage à 50/50 des affiches entre Amazon et beIN Sports. Finales de Conférence Est : beIN Sports

beIN Sports Finales de Conférence Ouest : Amazon Prime

Amazon Prime Finales NBA 2026 : Amazon Prime

Amazon Prime Entièreté des matchs (commentaires en anglais) : NBA League Pass

Un programme… difficile à suivre, on ne va pas se le cacher. Pour nos amis Belges qui voudraient voir les exploits d’Ajay Mitchell et Toumani Camara, DAZN détient les droits outre-Quiévrain pour la diffusion des Playoffs NBA.