On pronostique les Playoffs NBA 2026 : Free Flow spécial Science-fiction !! Apéro TrashTalk

C’est le grand classique de chaque année, le Free Flow spécial Science-Fiction ! Dans cette vidéo de près de 3h (!!), Simon, Alex et Bastien partent à l’aventure des Playoffs 2026. Objectif pronostiquer l’intégralité des phases finales, en démarrant par le Playin Tournament et en terminant en Finales NBA ! Qui sera champion ? Qui aura un tableau bidon ? Installez-vous confortablement, voici la vidéo preview ultime des Playoffs NBA 2026 !