Nikola Jokic leader au rebond et à la passe cette saison, une première dans l’histoire NBA !

Avec ses 18 minutes de jeu cette nuit face aux Spurs, Nikola Jokic a conclu une saison historique individuellement en devenant le premier joueur de l’histoire NBA à être meilleur passeur et meilleur rebondeur de la Ligue sur la même année. Le Serbe a également validé son éligibilité aux récompenses de fin de saison, toutes les cases sont cochées !

On dit souvent que le public finit par banaliser les performances de ceux qui font partie du paysage depuis un petit moment. Et bien si l’on devait trouver un exemple de cela en NBA, Nikola Jokic serait certainement le plus évocateur.

Le triple MVP règne sur les raquettes de la Grande Ligue depuis 5 ans maintenant, et il semble pourtant ne jamais avoir été aussi fort qu’aujourd’hui. Sa saison en triple-double de moyenne l’année dernière n’avait pas suffi à lui obtenir le trophée individuel le plus convoité de la planète basket, alors il a récidivé cette année, en ajoutant un petit record historique histoire de faire dans l’originalité.

Nikola Jokic is now the first player to ever lead the NBA in RPG and APG in a single season.

Seems pretty valuable… pic.twitter.com/5305nXZeMO

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 13, 2026

27,8 points, 12,9 rebonds et 10,9 passes décisives de moyenne sur la saison. 8ème meilleur scoreur, mais surtout meilleur rebondeur et meilleur passeur de l’année. Qui a déjà combiné ces deux stats en même temps ? Ah bah oui, personne ! Le Nugget vient donc d’ouvrir un club dont il est le seul membre et ça, ça joue forcément au moment de voter pour le trophée à trois lettres.

Trophée pour lequel il sera éligible puisqu’il a également atteint la limite nécessaire des 65 matchs cette nuit pour être éligible aux récompenses de fin de saison. Alors bientôt quadruple MVP ou éternel banalisé de par sa longévité ? Plus que quelques semaines d’attente avant d’avoir la réponse !