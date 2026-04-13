DPOY, candidat MVP, top 3 bilan NBA… retour sur la saison XXL de Victor Wembanyama

Ça y est ! La troisième saison régulière de Victor Wembanyama touche à sa fin, et quelle saison ! Le Français a largement réussi son retour après avoir souffert d’une thrombose veineuse l’année dernière, en tout cas suffisamment pour dresser une liste de tous ses accomplissements sur la saison 2025-26, en attendant de le voir disputer ses premiers Playoffs.

Un tel retour, tout le monde l’espérait sans vraiment pouvoir l’assurer. Une thrombose veineuse ça laisse des traces, presque 8 mois sans entrer sur un parquet, dans une équipe toujours à la recherche de ses premiers Playoffs depuis 2019. La charge semblait lourde à porter sur des épaules en manque de stabilité, mais finalement, il semblerait que la planète basket ait oublié de qui on parlait !

Victor Wembanyama with the lefty dunk off the spin move, as the Mavericks are helpless to start him.

Big guy on Wemby didn’t work, now the Mavericks try a smaller guypic.twitter.com/mxHLVBOVrf

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 11, 2026

25 points, 11,5 rebonds, 3,1 passes décisives, 1 interception, 3,1 contres en 29,2 minutes de moyenne et à 51% de réussite au tir dont 32% de loin sur 65 matchs au total. La phrase est aussi longue que ses bras, Victor Wembanyama a été énorme, gigantesque, fabuleux, choisissez le superlatif que vous voulez, il sera approprié.

Alors ça va chercher quoi avec une telle saison individuelle ? Le Défenseur de l’Année semble plus qu’assuré, la question étant plus de savoir s’il sera élu à l’unanimité que s’il sera élu tout court. La All NBA 1st Defensive Team va donc naturellement s’ajouter à cette liste, mais aussi la All NBA 1st Team, puisque Wemby va concourir pour le MVP.

🚨VICTOR WEMBANYAMA EST ÉLIGIBLE AUX TROPHÉES DE FIN DE SAISON !

🔹40 POINTS (14/23)

🔹13 rebonds

🔹5 passes, 1 steal, 2 contres

🔹26 minutes

L’Alien a littéralement fracassé les Mavericks, un DÉLIRE !

Prochain rendez-vous en Playoffs dans une semaine, certainement 👽 pic.twitter.com/hQDaMjDtbI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026

La concurrence sera rude avec le pivot serbe et le scoreur canadien (en attendant de voir si un génie slovène se rajoute à cette course), mais s’il fallait une autre preuve que Victor Wembanyama est en train de graver son nom dans l’histoire de la Grande Ligue, en voilà une… c’est que sa troisième saison pétard !

M’enfin, l’individuel c’est bien, mais le collectif c’est mieux, et à vrai dire, là aussi on a du mal à voir quelles cases ses Spurs auraient pu cocher en plus. Passer de 34 victoires la saison dernière, à 62 cette année en s’assurant non seulement la deuxième place à l’Ouest mais aussi le deuxième meilleur bilan de toute la NBA. En fait, qu’est-ce qui n’est pas exceptionnel dans cette saison de San Antonio ?

Spurs 60 wins before 20 losses

Wemby listed as day-to-day

Unanimous DPOY incoming

Castle incoming superstar

Harper looking like Harden 2.0

Playoffs in 10 days pic.twitter.com/SXlTauwhUg

— Spurs Culture (@SpursCulture) April 8, 2026

Et le plus beau ? C’est que c’est pas encore fini. Après une telle année, les Spurs vont enfin retrouver les Playoffs après 7 ans d’absence. Le manque d’expérience risque de leur causer du tort mais après tout, suffit de relire tout ce qui est écrit au-dessus pour comprendre que cette équipe cherche à dépasser n’importe quelle limite pré-établie.

Plus qu’à savoir qui des Suns, Blazers, Clippers ou Warriors se dresseront sur le chemin des Éperons dès le premier tour. On va vivre les premiers Playoffs de Victor Wembanyama, si c’est pas beau ça !

La 3ème saison régulière de Wemby est officiellement terminée.

25 points, 11.5 rebonds, 3 contres ✅

Défenseur de l’année ✅

Top 3 classement MVP ✅

Top 3 bilan de toute la NBA ✅

Relance le All-Star Game ✅

All Defensive 1st Team ✅

All NBA 1st Team ✅

Et c’est pas fini… 🇫🇷👽 pic.twitter.com/jTUcN8gBQr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026