Play-in Tournament 2026 : dates, horaires, programme complet !

La saison régulière étant désormais terminée, on peut se projeter sur le Play-in Tournament qui débutera dès mardi. On vous file toutes les infos à connaître.

À l’Est, les Sixers sont montés à la septième place lors de la dernière journée et affronteront le Magic dans la partie haute du Play-in Tournament (le vainqueur affrontera Detroit au premier tour des Playoffs). Le Heat ou les Hornets s’affronteront eux dans la partie basse du tableau et auront besoin de deux victoires consécutives pour obtenir le dernier billet, qui enverra affronter les Celtics au premier tour.

À l’Ouest, les Blazers ont battu Sacramento et gardent leur huitième place. Ils affronteront les Suns dans la partie haute du Play-in (le vainqueur affrontera San Antonio au premier tour des Playoffs), alors qu’un choc Clippers-Warriors (Kawhi Leonard vs Stephen Curry) aura lieu dès mercredi prochain dans la partie basse.

Voici les 4 affiches officielles du Play-In Tournament ! 🏀🚨

Gros gros programme à venir, qui va affronter les Spurs / Celtics et le Thunder / les Pistons au 1er tour ?! 🤔 pic.twitter.com/7afaZGb5R1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Programme Play-in Tournament 2026

Où et quand voir ces matchs à élimination directe ? On connait déjà les heures et les jours des affiches :

Nuit du mardi 14 au mercredi 15 avril :

1h30 : Hornets – Heat

4h : Suns – Blazers

(Le vainqueur du Suns-Blazers décrochera sa place en Playoffs en tant que 7e de la conférence Ouest et jouera les Spurs, tandis que le perdant du Hornets-Heat sera éliminé définitivement… direction Cancun !)

Nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril :

1h30 : Sixers – Magic

4h : Clippers – Warriors

(Le vainqueur du Sixers-Magic décrochera sa place en Playoffs en tant que 7e de la conférence Est et jouera les Celtics, tandis que le perdant du Clippers-Warriors sera éliminé définitivement… tous à Cancun aussi !)

Nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril :

1h30 : Perdant du Sixers/Magic vs gagnant du Hornets/Heat

4h : Perdant du Suns/Blazers vs gagnant du Clippers/Warriors

(Les vainqueurs de ces deux rencontres décrocheront leur place en Playoffs en tant que 8e de leur conférence.)