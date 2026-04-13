Les derniers matchs de la saison régulière viennent de rendre leur verdict. Les 30 équipes étaient sur le pont, avec plus ou moins d’enjeu, et parfois ça a été l’occasion d’envoyer un roster tout droit sorti de NBA 2K en 2037. Alors, qui a assuré, qui a craqué ? Découvrez-le dans ce bulletin de notes.

Paolo Banchero (3,5) : on n’aimerait pas être son falzar présentement. A l’image de son équipe, il s’est allègrement rempli le ben et son triple-double n’est qu’une façade sur un match encore moins propre qu’un vomi d’étudiant à 2 heures du matin dans la rue de la soif.

Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen (9) : ils ont fait un très gros match, surtout à leurs âges respectifs, mais la vraie question est de savoir pourquoi ils se sont déguisés en Baylor Scheierman, Luka Garza et Ron Harper Jr. pour ce faire ?

Magic au complet ne pas se faire fouetter par les Celtics à 8 avec John Tonje, Max Shulga, Amari Williams IMPOSSIBLE CHALLENGE.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026

LaMelo Ball (5) : juste pour rappeler qu’il donne toujours l’impression de jouer en jean et en sandales.

Doc Rivers (3) : son départ a été officialisé à peine le match des Bucks terminé. Visiblement, ses dirigeants étaient pressés ou avaient un train à prendre. Mais on a beau chercher, on ne trouve aucun élément positif de la venue de monsieur Rivières dans le Wisconsin.

Bon, c’est pas la surprise absolue non plus hein.

Doc Rivers à Milwaukee, j’ai beau chercher mais je crois bien qu’il n’y a rien à retenir de positif.

Effondrement tactique en Playoffs, effondrement tactique tout le temps ou presque.

Y’aurait des scènes de liesse populaire…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Jamahl Mosley (3) : un véritable PNJ dans les Sims qui n’est pas allé aux toilettes depuis 4 jours. Sans aucune solution ni réaction, on espère que le CV est bien actualisé pour cet été car il devrait bien vite pointer à France Travail une fois l’élimination de son Magic officielle.

Chaney Johnson, Taelon Peter, Keshon Gilbert, Bobby Langston, Leaky Black, Cormac Ryan, Dillon Jones, Caleb Michaels, Malevy Leons, Dylan Cardwell, Hayden Gray, Lachlan Olbrich, John Poulakidas, Payton Sandfort, (six seven) : maintenant on vous laisse décider quel blaze est le plus funky de la soirée, et lesquels de ces joueurs n’existent pas (ils sont au nombre de 2).

Mikal Bridges (23) : comme le nombre de secondes disputées avant de commettre une faute puis de sortir du terrain, histoire de préserver sa série intacte. La spéciale Mikal Bridges depuis 4 saisons désormais.

La classique de mi-avril pour Mikal Bridges.

23 secondes de jeu, une faute et puis s’en va.

La streak de matchs joués est encore active, 638 matchs d’affilée en NBA ! 👏😮‍💨 pic.twitter.com/VSFGxjnRa0

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Nikola Jokic (1,02) : une nouvelle saison en triple-double, leader de la NBA en moyenne de points, rebonds et passes, le tout en pensant uniquement à tout miser sur Petit Tonnerre (coté à 1,02) sur les courses de chevaux de Sombor, on ne se rend définitivement pas compte non…

Doug Christie (4) : une dernière défaite et puis… s’en va ? Eh non, puisque le coach des Kings a été confirmé pour la saison prochaine. Un braquage encore plus fou que l’Union Depository sur GTA 5.

Maxime Raynaud (7) : un dernier bon match avant un repos bien mérité, et un maillot bleu à revêtir ? On prévient juste, ça risque de lui faire bizarre de gagner des matchs.

Ryan Nembhard (23) : parce qu’on avait bien évidemment tous imaginé qu’il enverrait 23 passes décisives ce soir.

Clint Capela (7,5) : cette soirée random est l’occasion pour lui de mettre son premier tir à 3 points en carrière. Un dépucelage tardif mais fêté comme il se doit.

CLINT CAPELA HITS HIS FIRST-CAREER 3 🎯

739 GAMES.

1 3PM. pic.twitter.com/DnR1E0ZUVQ

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Le Miami Heat (6,50) : le Play-in sans Miami, c’est comme un kebab sans sauce, ça n’a finalement aucun sens. Pour faire honneur au statut d’ancien du Heat dans ce Play-in, on a mis l’ancien prix du menu grec, avant l’inflation.

Kon Knueppel (273) : 273 paniers primés marqués cette saison, et avec LaMelo Ball, premier duo depuis les Splash Brothers à en marquer au moins 270 chacun. Donc on doit les appeler les Bzzz Brothers ?

Carter Bryant (6) : a mis Nikola Jokic sur un poster. S’il avait sorti ce dunk en finale du concours face à Keshad Johnson, ça lui aurait suffi pour gagner.

OH 🤯 pic.twitter.com/mzInSh1XS7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Trae Young (4) : Il a rejoint les Wizards, et, du haut du plus petit bilan de la NBA, doit regarder les Hawks affronter les Knicks en Playoffs. L’odeur du MSG va très certainement lui manquer, qui va lancer les dés au milieu du parquet ou installer la clim maintenant ?

De’Aaron Fox (3) : trois shoots manqués en fin de match, De’Aaron Fox avait certes parié sur la défaite des Spurs ce soir.

De’Aaron Fox missed THREE clutch 3s in a row…

Spurs aren’t even trying to win 😭 pic.twitter.com/G890m6Tzdh

— BrickCenter (@BrickCenter_) April 13, 2026

Joan Beringer (8) : plus jeune joueur de l’histoire à poser 20 points, 10 rebonds et 5 contres en un match. C’est la France frère.

Payton Pritchard (Error 404) : si même lui ne joue plus les derniers jours de saison régulière, comment on va faire nous ? De nombreux joueurs TTFL ont été pris de court, mais no Pritchard no problem pour tabasser un Magic sacrément dégueulasse.