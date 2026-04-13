Playoffs NBA 2026 : le programme du premier week-end (18-19 avril)

Le 13 avr. 2026 à 08:14 par Nicolas Meichel

La saison régulière 2025-26 officiellement terminée, on peut désormais se projeter sur le début des Playoffs NBA, même si on attend encore les derniers qualifiés. Voici le programme du premier week-end (18-19 avril).

Comme chaque année, les Playoffs commenceront un samedi à 19h, avec quatre matchs qui se suivent. Rebelote le lendemain.

Samedi 18 avril

19h : Cavaliers – Raptors

21h30 : Nuggets – Wolves

0h : Knicks – Hawks

2h30 : Lakers – Rockets

Dimanche 19 avril

19h : Celtics – 7e de l’Est (Sixers/Magic)

21h30 : Thunder – 8e de l’Ouest (Suns/Blazers/Clippers/Warriors)

0h30 : Pistons – 8e de l’Est (Sixers/Magic/Hornets/Heat)

3h : Spurs – 7e de l’Ouest (Suns/Blazers)

🚨 DINGUERIE CE SAMEDI À LILLE !!!!

ON AURA NUGGETS – WOLVES + CAVS – RAPTORS EN LIVE SUR ÉCRAN GÉANT !!

ÇA VA ÊTRE MONUMENTAL 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/LyKyfPOJGt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Les quatre derniers qualifiés pour les Playoffs NBA 2026 seront déterminés via le play-in tournament cette semaine. Voici le programme des matchs à venir.