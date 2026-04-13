La dernière journée de saison régulière est souvent synonyme de scénarios WTF en NBA. Cette nuit, on a par exemple vu Mikal Bridges jouer à peine 23 secondes avant de sortir du terrain, afin de conserver sa série exceptionnelle de matchs joués.

Ce n’est pas la première fois que Mikal Bridges et son équipe nous font le coup, mais c’est toujours aussi insolite :

La classique de mi-avril pour Mikal Bridges.

23 secondes de jeu, une faute et puis s’en va.

La streak de matchs joués est encore active, 638 matchs d’affilée en NBA ! 👏😮‍💨 pic.twitter.com/VSFGxjnRa0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026

Alors que les Knicks ont fait reposer leurs stars pour le dernier match de la saison, Bridges a quant à lui commencé la rencontre, juste histoire de faire acte de présence et ainsi conserver sa streak de matchs joués en NBA. Celle-ci s’élève désormais à 638 rencontres consécutives sans jamais être absent. C’est la huitième plus longue série de l’histoire de la Ligue, Bridges n’ayant raté aucun match depuis son arrivée chez les pros en 2018.

Si certains critiqueront la forme, cela reste un exploit dans une ère où le load management pousse les stars à rater de nombreuses rencontres, à tel point que la NBA a dû mettre en place la règle des 65 matchs joués pour être éligible aux récompenses de fin de saison.

Cette règle n’a jamais été un problème pour Mikal, qui représente un modèle de durabilité et de professionnalisme. Bridges tourne à 33 minutes de jeu en moyenne cette saison et sur l’ensemble de sa carrière, dans un rôle de titulaire.

Un vrai Iron Man !

L’incroyable série de Mikal Bridges va continuer.

2019 : 82/82 matchs joués

2020 : 73/73 matchs joués (COVID)

2021 : 82/82

2022 : 82/82

2023 : 83/83 (transfert)

2024 : 82/82

2025 : 82/82

2026 : 82/82

Il a la 8ème + longue série All Time (633 matchs) et tentera d’entrer dans… pic.twitter.com/CpxuL5OmLI

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