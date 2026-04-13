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Résumé de la nuit NBA : terminé la régulière, cap sur les Playoffs !

Le 13 avr. 2026 à 05:51 par Jules Bousquet

NBA Playoffs audiences 2025
Source image : YouTube

Tradition oblige, les 30 équipes étaient sur le pont pour cette dernière journée de saison régulière. Le Magic continue de décevoir, les Raptors dépassent les Hawks et le calme a régner dans l’Ouest. Voici le débrief de la dernière de la saison.

Les résultats de la nuit :

  • Heat – Hawks : 143-117 (stats)
  • Celtics – Magic : 113-108  (stats)
  • Knicks – Hornets : 96-110 (stats)
  • Cavs – Wizards : 130-117 (stats)
  • Sixers – Bucks : 126-106 (stats)
  • Pacers – Pistons : 121-133 (stats)
  • Raptors – Nets : 136-101 (stats)
  • Mavs – Bulls : 149-128 (stats)
  • Wolves – Pelicans : 132-126 (stats)
  • Rockets – Grizzlies : 132-101 (stats)
  • Thunder – Suns : 103-135 (stats)
  • Lakers – Jazz : 131-107 (stats)
  • Spurs – Nuggets : 118-128 (stats)
  • Blazers – Kings : 122-110 (stats)
  • Clippers – Warriors : 115-110 (stats)

Ce qu’il faut retenir à l’Est :

  • Les Hawks ont complètement lâché l’affaire en mettant tous les titulaires au repos et prennent une bonne rouste face à Miami. Petite semaine de vacances pour Atlanta avant de retrouver les Knicks en Playoffs !
  • Les Raptors réalisent la bonne opération de la soirée en giflant les Nets et finissent la saison régulière à la cinquième place de l’Est grâce à la défaite des Hawks. Direction Cleveland désormais pour les Canadiens !
  • Les Hornets font le boulot face aux Knicks et conservent leur neuvième place. Prochain test : la réception du Heat pour jouer leur survie au Play-in.
  • Les Cavaliers battent les Wizards. Déjà que d’habitude tout le monde s’en fout, mais alors ce soir… même pas la peine de demander. Bonnes vacances aux joueurs de la capitale !
  • Le Magic fait caca culotte et laisse filer l’avantage du terrain au Play-in… comment finir une régulière pourrie ? Demandez à Jamahl Mosley, c’est lui l’expert.
  • Les Sixers font le taff face aux Bucks et gagnent une place au classement grâce à la défaite du Magic. Les deux équipes se retrouveront dès mardi pour tenter de valider un ticket en Playoffs.
  • Les Pistons battent facilement les Pacers… merci, au revoir !

Ce qu’il faut retenir à l’Ouest:

  • 23 passes décisives pour Ryan Nembhard dans la victoire insignifiante des Mavs face aux Bulls… ciao tout le monde !
  • Les Wolves battent les Pels… là aussi, heureusement que Derik Queen (27 points, 22 rebonds) et Jeremiah Fears (34 points, 10 rebonds) étaient là pour divertir.
  • Les Rockets finissent la saison régulière sur une victoire face à Memphis avec un double double de… Clint Capela ! Merci, bonsoir.
  • Un beau cinq majeur WTF à Phoenix met une dérouillée au Thunder… au calme !
  • Les Lakers disposent facilement du Jazz grâce à DeAndre Ayton et Rui Hachimura (22 points, 10 rebonds chacun) mais doivent se contenter de la quatrième place à l’Ouest.
  • Pour l’autre franchise de L.A., la victoire sur Golden State n’a pas suffi à chiper la huitième place aux Blazers. Revanche dès mercredi entre Clippers et Warriors pour espérer rester en vie cette saison.
  • Portland justement a facilement disposé des Kings… belle saison finalement pour les Blazers qui tenteront de rentrer en Playoffs dès mardi face aux Suns.
  • Denver a battu des Spurs sans Wemby mais avec un Jokic historique (il devient le premier joueur de l’histoire à finir meilleur rebondeur et meilleur passeur en NBA !).

Le highlight de la nuit :

On troll un peu…

La classique de mi-avril pour Mikal Bridges.

23 secondes de jeu, une faute et puis s’en va.

La streak de matchs joués est encore active, 638 matchs d’affilée en NBA ! 👏😮‍💨 pic.twitter.com/VSFGxjnRa0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026

… mais on sait aussi rester sérieux !

De’Aaron Fox from 40 feet out… absolutely nailing it to end the half. pic.twitter.com/uI06hf0Cny

— SM Highlights (@SMHighlights1) April 13, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

Fin de la saison régulière 2025-26 ! Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour les premiers matchs du Play-in.

Tags : résumé de la nuit
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