Résumé de la nuit NBA : terminé la régulière, cap sur les Playoffs !

Le 13 avr. 2026 à 05:51 par Jules Bousquet

Tradition oblige, les 30 équipes étaient sur le pont pour cette dernière journée de saison régulière. Le Magic continue de décevoir, les Raptors dépassent les Hawks et le calme a régner dans l’Ouest. Voici le débrief de la dernière de la saison.

Les résultats de la nuit :

Heat – Hawks : 143-117 (stats)

– Hawks : 143-117 (stats) Celtics – Magic : 113-108 (stats)

– Magic : 113-108 (stats) Knicks – Hornets : 96-110 (stats)

: 96-110 (stats) Cavs – Wizards : 130-117 (stats)

– Wizards : 130-117 (stats) Sixers – Bucks : 126-106 (stats)

– Bucks : 126-106 (stats) Pacers – Pistons : 121-133 (stats)

: 121-133 (stats) Raptors – Nets : 136-101 (stats)

– Nets : 136-101 (stats) Mavs – Bulls : 149-128 (stats)

– Bulls : 149-128 (stats) Wolves – Pelicans : 132-126 (stats)

– Pelicans : 132-126 (stats) Rockets – Grizzlies : 132-101 (stats)

– Grizzlies : 132-101 (stats) Thunder – Suns : 103-135 (stats)

: 103-135 (stats) Lakers – Jazz : 131-107 (stats)

– Jazz : 131-107 (stats) Spurs – Nuggets : 118-128 (stats)

: 118-128 (stats) Blazers – Kings : 122-110 (stats)

– Kings : 122-110 (stats) Clippers – Warriors : 115-110 (stats)

Ce qu’il faut retenir à l’Est :

Les Hawks ont complètement lâché l’affaire en mettant tous les titulaires au repos et prennent une bonne rouste face à Miami. Petite semaine de vacances pour Atlanta avant de retrouver les Knicks en Playoffs !

Les Raptors réalisent la bonne opération de la soirée en giflant les Nets et finissent la saison régulière à la cinquième place de l’Est grâce à la défaite des Hawks. Direction Cleveland désormais pour les Canadiens !

Les Hornets font le boulot face aux Knicks et conservent leur neuvième place. Prochain test : la réception du Heat pour jouer leur survie au Play-in.

Les Cavaliers battent les Wizards. Déjà que d’habitude tout le monde s’en fout, mais alors ce soir… même pas la peine de demander. Bonnes vacances aux joueurs de la capitale !

Le Magic fait caca culotte et laisse filer l’avantage du terrain au Play-in… comment finir une régulière pourrie ? Demandez à Jamahl Mosley, c’est lui l’expert.

Les Sixers font le taff face aux Bucks et gagnent une place au classement grâce à la défaite du Magic. Les deux équipes se retrouveront dès mardi pour tenter de valider un ticket en Playoffs.

Les Pistons battent facilement les Pacers… merci, au revoir !

Ce qu’il faut retenir à l’Ouest:

23 passes décisives pour Ryan Nembhard dans la victoire insignifiante des Mavs face aux Bulls… ciao tout le monde !

Les Wolves battent les Pels… là aussi, heureusement que Derik Queen (27 points, 22 rebonds) et Jeremiah Fears (34 points, 10 rebonds) étaient là pour divertir.

Les Rockets finissent la saison régulière sur une victoire face à Memphis avec un double double de… Clint Capela ! Merci, bonsoir.

Un beau cinq majeur WTF à Phoenix met une dérouillée au Thunder… au calme !

Les Lakers disposent facilement du Jazz grâce à DeAndre Ayton et Rui Hachimura (22 points, 10 rebonds chacun) mais doivent se contenter de la quatrième place à l’Ouest.

Pour l’autre franchise de L.A., la victoire sur Golden State n’a pas suffi à chiper la huitième place aux Blazers. Revanche dès mercredi entre Clippers et Warriors pour espérer rester en vie cette saison.

Portland justement a facilement disposé des Kings… belle saison finalement pour les Blazers qui tenteront de rentrer en Playoffs dès mardi face aux Suns.

Denver a battu des Spurs sans Wemby mais avec un Jokic historique (il devient le premier joueur de l’histoire à finir meilleur rebondeur et meilleur passeur en NBA !).

Le highlight de la nuit :

On troll un peu…

La classique de mi-avril pour Mikal Bridges.

23 secondes de jeu, une faute et puis s’en va.

La streak de matchs joués est encore active, 638 matchs d’affilée en NBA ! 👏😮‍💨 pic.twitter.com/VSFGxjnRa0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026

… mais on sait aussi rester sérieux !

De’Aaron Fox from 40 feet out… absolutely nailing it to end the half. pic.twitter.com/uI06hf0Cny

— SM Highlights (@SMHighlights1) April 13, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

Fin de la saison régulière 2025-26 ! Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour les premiers matchs du Play-in.