La nuit des Français en NBA : Joan Beringer historique face aux Pelicans !

Le 13 avr. 2026 à 05:43 par Jules Bousquet

Douze français étaient de sortie pour cette dernière nuit de la saison régulière 2025-26. Et un d’entre eux à tout déchirer avec une performance historique : Joan Beringer.

Les résultats de la nuit :

Heat – Hawks : 143-117 (stats)

– Hawks : 143-117 (stats) Celtics – Magic : 113-108 (stats)

– Magic : 113-108 (stats) Knicks – Hornets : 96-110 (stats)

: 96-110 (stats) Cavs – Wizards : 130-117 (stats)

– Wizards : 130-117 (stats) Sixers – Bucks : 126-106 (stats)

– Bucks : 126-106 (stats) Pacers – Pistons : 121-133 (stats)

: 121-133 (stats) Raptors – Nets : 136-101 (stats)

– Nets : 136-101 (stats) Mavs – Bulls : 149-128 (stats)

– Bulls : 149-128 (stats) Wolves – Pelicans : 132-126 (stats)

– Pelicans : 132-126 (stats) Rockets – Grizzlies : 132-101 (stats)

– Grizzlies : 132-101 (stats) Thunder – Suns : 103-135 (stats)

: 103-135 (stats) Lakers – Jazz : 131-107 (stats)

– Jazz : 131-107 (stats) Spurs – Nuggets : 118-128 (stats)

: 118-128 (stats) Blazers – Kings : 122-110 (stats)

– Kings : 122-110 (stats) Clippers – Warriors : 115-110 (stats)

Zaccharie Risacher

Zac a joué 24 minutes pour 11 points, 9 rebonds et 3 passes. La fin d’une régulière compliquée pour notre frenchie… espérons que les Playoffs lui réussissent mieux !

Mohamed Diawara

Une titularisation et 34 minutes de jeu pour Mo Diawara. Le temps d’accumuler 5 points, 4 rebonds et 6 passes… place aux Playoffs.

Pacôme Dadiet

Pacôme Dadiet a pu profiter de cette fin de saison pour emmagasiner un peu de temps de jeu avec les Knicks. 27 minutes ce soir pour 12 points, perf’ encourageante pour le français !

Ousmane Dieng

Ousmane a joué 41 minutes et affiche 11 points, 7 rebonds et 8 passes dans une énième défaite… saison terminée pour lui. Hâte de le revoir avec de nouveaux Bucks l’année prochaine.

Olivier Sarr

Il a participé à la balade des Cavs face à Washington. 10 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre pour le frère d’Alex qui n’a pas joué.

Moussa Diabaté

Moussa n’a apporté que 4 petits points et 9 rebonds à la victoire des siens à New York !

Joan Beringer

Performance historique du Français cette nuit puisqu’il devient le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à finir un match avec 20 points, 10 rebonds et 5 contres… rien que ça !

🇫🇷 JOAN BERINGER HISTORIQUE !!

24 points

13 rebonds

7 contres

9/12 au tir

Le pivot français est devenu le + JEUNE joueur de l’histoire de la NBA à finir un match avec 20 points – 10 rebonds – 5 contres cette nuit…! 😳😳 pic.twitter.com/EF2N7ecU9e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Sidy Cissoko

Une minute de temps de jeu pour Sidy, aucune stats.

Nicolas Batum

Nico a joué 22 minutes, a rentré trois bombinettes à 3 points et repart avec la victoire… simple, basique !

Maxime Raynaud

Maxime Raynaud termine la saison avec 21 points et 9 rebonds ! Une grosse saison rookie pour l’intérieur français qui nous a régalé tout du long !

Killian Hayes

Killian termine avec 9 points en 25 minutes de jeu. On espère que la saison prochaine sera révélatrice pour lui !

Rayan Rupert

Gros match pour Rayan qui sort un double-double avec 21 points et 12 rebonds. Fin de saison prometteuse pour le frenchie… vivement la saison prochaine !

Rayan Rupert ATTACKS THE RIM ⚡

MEM 23 – HOU 22 | Q1 3:07 pic.twitter.com/KHGFmfMFlb

— PlayPulse Dunks (@PlayPulseDunks) April 13, 2026

Le programme de ce soir :

Fin de la saison régulière 2025-26 ! Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour les premiers matchs du Play-in.