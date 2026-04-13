La nuit des Français en NBA : Joan Beringer historique face aux Pelicans !
Le 13 avr. 2026 à 05:43 par Jules Bousquet
Douze français étaient de sortie pour cette dernière nuit de la saison régulière 2025-26. Et un d’entre eux à tout déchirer avec une performance historique : Joan Beringer.
Les résultats de la nuit :
- Heat – Hawks : 143-117 (stats)
- Celtics – Magic : 113-108 (stats)
- Knicks – Hornets : 96-110 (stats)
- Cavs – Wizards : 130-117 (stats)
- Sixers – Bucks : 126-106 (stats)
- Pacers – Pistons : 121-133 (stats)
- Raptors – Nets : 136-101 (stats)
- Mavs – Bulls : 149-128 (stats)
- Wolves – Pelicans : 132-126 (stats)
- Rockets – Grizzlies : 132-101 (stats)
- Thunder – Suns : 103-135 (stats)
- Lakers – Jazz : 131-107 (stats)
- Spurs – Nuggets : 118-128 (stats)
- Blazers – Kings : 122-110 (stats)
- Clippers – Warriors : 115-110 (stats)
Zaccharie Risacher
Zac a joué 24 minutes pour 11 points, 9 rebonds et 3 passes. La fin d’une régulière compliquée pour notre frenchie… espérons que les Playoffs lui réussissent mieux !
Mohamed Diawara
Une titularisation et 34 minutes de jeu pour Mo Diawara. Le temps d’accumuler 5 points, 4 rebonds et 6 passes… place aux Playoffs.
Pacôme Dadiet
Pacôme Dadiet a pu profiter de cette fin de saison pour emmagasiner un peu de temps de jeu avec les Knicks. 27 minutes ce soir pour 12 points, perf’ encourageante pour le français !
Ousmane Dieng
Ousmane a joué 41 minutes et affiche 11 points, 7 rebonds et 8 passes dans une énième défaite… saison terminée pour lui. Hâte de le revoir avec de nouveaux Bucks l’année prochaine.
Olivier Sarr
Il a participé à la balade des Cavs face à Washington. 10 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre pour le frère d’Alex qui n’a pas joué.
Moussa Diabaté
Moussa n’a apporté que 4 petits points et 9 rebonds à la victoire des siens à New York !
Joan Beringer
Performance historique du Français cette nuit puisqu’il devient le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à finir un match avec 20 points, 10 rebonds et 5 contres… rien que ça !
🇫🇷 JOAN BERINGER HISTORIQUE !!
24 points
13 rebonds
7 contres
9/12 au tir
Le pivot français est devenu le + JEUNE joueur de l’histoire de la NBA à finir un match avec 20 points – 10 rebonds – 5 contres cette nuit…! 😳😳 pic.twitter.com/EF2N7ecU9e
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026
Sidy Cissoko
Une minute de temps de jeu pour Sidy, aucune stats.
Nicolas Batum
Nico a joué 22 minutes, a rentré trois bombinettes à 3 points et repart avec la victoire… simple, basique !
Maxime Raynaud
Maxime Raynaud termine la saison avec 21 points et 9 rebonds ! Une grosse saison rookie pour l’intérieur français qui nous a régalé tout du long !
Killian Hayes
Killian termine avec 9 points en 25 minutes de jeu. On espère que la saison prochaine sera révélatrice pour lui !
Rayan Rupert
Gros match pour Rayan qui sort un double-double avec 21 points et 12 rebonds. Fin de saison prometteuse pour le frenchie… vivement la saison prochaine !
Rayan Rupert ATTACKS THE RIM ⚡
MEM 23 – HOU 22 | Q1 3:07 pic.twitter.com/KHGFmfMFlb
— PlayPulse Dunks (@PlayPulseDunks) April 13, 2026
Le programme de ce soir :
Fin de la saison régulière 2025-26 ! Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour les premiers matchs du Play-in.