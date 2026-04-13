Eh bien celle-là, on ne l’avait pas vu venir : le Magic d’Orlando a fait un bon gros caca-culotte et a sublimé sa saison bien pourrie par une défaite face aux remplaçants des remplaçants de Boston. Orlando termine huitième de la conférence Est… qui les avait mis podium ?

C’est officiel, le Magic est nul. Pas seulement mauvais à cause d’un état passager… non, non, là c’est un mélange de mauvais coaching, avec des joueurs perdus, une bouillie de basket et encore un peu de mauvais coaching. En clair, cette équipe a livré un match à l’image de sa saison : brouillon, imprécis, avec des mecs qui ont l’air livrés à eux-mêmes, quelques lueurs d’espoir de temps en temps, pour au final toujours revenir à la même conclusion… mieux vaut ne pas être supporter du Magic cette saison.

🚨 OFFICIEL : SIXERS – MAGIC AU PLAY-IN TOURNAMENT !

Gros caca culotte du Magic à Boston (💀) qui laisse filer l’avantage du terrain pour le match 7-8 du Play-in de l’Est.

Rendez-vous à Philadelphie, pour finir de gâcher une saison qui aura été morose au possible ? pic.twitter.com/G7QM0pRt24

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026



Alors que beaucoup les imaginaient progresser et rivaliser avec les meilleurs à l’Est, le Magic a pris un autre virage cette année. Un virage merdique à 180 degrés, en plein dans la médiocrité, dans la pure définition d’une équipe « mid »… celle-là, il fallait la voir venir. Et en capitaine de cette bouse : Jamahl Mosley, incapable de faire les bons choix, complètement à l’ouest (ça la fout mal), et qui a perdu les pédales petit à petit cette saison jusqu’à l’apothéose : perdre face à l’équipe C des Celtics dans un match qu’il fallait gagner, en plus.

On peut en vouloir autant qu’on veut aux joueurs, et à Paolo Banchero par exemple… ce soir, le mec sort un triple-double mais l’impression globale reste nulle à chier. C’était à s’en faire saigner les yeux…

Dans ce marasme complet, on notera qu’en face, les jeunes C’s ont profité de l’occasion pour humilier les Floridiens avec panache. Trois joueurs différents ont signé leur career-high : Ron Harper Jr. avec 27 points, Luka Garza (qui s’est pris pour Luka Dončić en plantant un dagger monumental) avec 27 points et 12 rebonds, et Baylor Scheierman avec 30 points. En gros, même face à des mecs qui n’ont quasiment aucun match NBA dans les jambes, le Magic arrive à se ridiculiser et à faire briller l’adversaire… et ça, c’est du talent !

« A DIFFERENT KIND OF LUKA MAGIC! »

Luka Garza in the clutch, Mark Jones on the call 🔥 pic.twitter.com/DRwhGPfkSy

— ESPN (@espn) April 13, 2026



Maintenant, Orlando peut encore sauver sa saison en allant chercher une septième place et un spot en Playoffs dès mardi à Philadelphie. Mais pourquoi faire ? Cela peut-il effacer tout le reste ? À part un miracle et une qualif’ en finales de conférence (lol)… non !

Donc chers supporters et supportrices du Magic, profitez (ou pas) du ou des derniers matchs de votre équipe, parce que Cancun n’est plus très loin cette année !