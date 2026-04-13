Doc Rivers quitte les Milwaukee Bucks !

C’est officiel : à peine la saison régulière terminée pour les Bucks, Doc Rivers est déjà au chômage. Ça n’aura pas traîné à Milwaukee… et c’est peut-être pour le mieux !

On savait la situation tendue dans le Wisconsin, et à peine le dernier match de saison régulière terminé, la nouvelle est tombée via Shams Charania : les Bucks et Doc Rivers, c’est fini.

🚨DOC RIVERS QUITTE LES BUCKS ! https://t.co/YXn4a36fNt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026



On s’y attendait, évidemment, mais peut-être pas aussi rapidement. Presque comme un soulagement du côté de la franchise : celui de voir la saison se terminer et de pouvoir enfin tourner la page.

Petit rappel du passage du “Doc” à Milwaukee : un record global négatif (98 victoires pour 104 défaites), des déceptions en Playoffs, un Giannis Antetokounmpo de moins en moins épanoui, une fin triste et brutale… presque de quoi se réjouir de son départ pour les fans.

Bon, c’est pas la surprise absolue non plus hein.

Doc Rivers à Milwaukee, j’ai beau chercher mais je crois bien qu’il n’y a rien à retenir de positif.

Effondrement tactique en Playoffs, effondrement tactique tout le temps ou presque.

Y’aurait des scènes de liesse populaire…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026



Après trois ans à la tête des Bucks, c’est donc la fin de l’aventure pour Doc Rivers, et le début d’un nouveau chapitre pour la franchise (avec l’espoir qu’il soit plus heureux que celui-ci).

Sources texte : Shams Charania et StatsMuse.