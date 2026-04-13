Cette dernière journée de saison régulière a livré son verdict en NBA. Deux petits changements dans le classement à l’Est, aucun à l’Ouest… découvrez le classement final de cette saison 2025-26, ainsi que les premières affiches connues pour le premier tour des Playoffs !

Les Raptors doublent les Hawks, le Magic perd tout

Atlanta avait aligné une équipe plus que remaniée pour affronter le Heat. À croire que les mecs n’avaient pas envie de finir cinquièmes… Résultat : une défaite et une sixième place au classement synonyme de premier tour de Playoffs face aux Knicks puisque dans le même temps les Raptors ont tapé les Nets (Toronto vole donc la cinquième place au buzzer). Derrière, tout le monde a gagné sauf le Magic qui s’incline face à l’équipe C des Celtics. Orlando glisse donc à la huitième place à l’Est et devra se déplacer à Philly pour essayer de décrocher une place en Playoffs via le Play-in.

Une bataille concernait également la neuvième place entre le Heat et les Hornets. Mais Charlotte ayant battu les Knicks, cette partie du classement reste inchangée. Les hommes de Caroline du Nord recevront Miami au Play-in pour essayer d’aller affronter le perdant de Sixers – Magic.

Voici le classement final de la conférence Est :

The @NBA Eastern Conference postseason seeds ⬇️ pic.twitter.com/9jBjSr8i0K

— NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2026

Nikola Jokic sécurise le podium pour les Nuggets

Il y avait deux enjeux majeurs à l’Ouest cette nuit. Le premier concernait la troisième place jusqu’alors tenue par les Nuggets. Le calcul était simple, une victoire face à San Antonio suffisait à Denver pour sécuriser la troisième place devant les Lakers, peu importe le résultat des Angelinos. Et pour se faciliter la tâche, la franchise du Colorado a fait joué Nikola Jokic (qui avait besoin de ce dernier match à 20 minutes de jeu pour sécuriser son éligibilité aux récompenses de fin de saison)… et c’est quand même plus simple comme ça. Résultat : 23 points, 8 rebonds pour le Joker, une victoire tranquille face à des Spurs sans Victor Wembanyama et le podium assuré pour les Nuggets qui joueront les Wolves au premier tour.

Le deuxième enjeu pointait vers le Play-in et les places 8 et 9 de la conférence. Les Blazers avaient besoin d’une victoire pour conforter leur huitième place et ainsi s’assurer deux chances pour essayer de rejoindre les Playoffs… et c’est chose faite face aux Kings.

Voici le classement final de la conférence Ouest :

The @NBA Western Conference postseason seeds ⬇️ pic.twitter.com/TUXkgoS0Ke

— NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2026

4 affiches du premier tour connues

Bien que le Play-in n’ait pas encore eu lieu, quatre affiches du premier tour des Playoffs 2026 sont déjà connues… et parmi elles, quelques dingueries : un nouveau duel LeBron James vs Kevin Durant, les Nuggets et les Wolves de retour dans une série qui s’annonce folle, les Hawks de retour en Playoffs face à des Knicks revanchards et un Cavs – Raptors qui peut faire des étincelles.

Bref… on va se régaler !

🚨 LES 4 AFFICHES OFFICIELLES DU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2026 :

🔸 LAKERS – ROCKETS

🔸 NUGGETS – WOLVES

🔸 KNICKS – HAWKS

🔸 CAVS – RAPTORS

ON VA MANGER TRÈS TRÈS BIEN !! 🍽️😈 pic.twitter.com/yXHPuQ4WO8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026



Rendez-vous dès ce samedi 18 avril à 19h (heure française) pour le début des Playoffs.

Le classement final de la saison régulière 2025-26