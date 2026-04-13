Draft NBA 2026 : quelle équipe a le plus de chances de remporter la Loterie ?

Les 82 matchs de la saison régulière 2025-26 sont désormais derrière nous, ce qui signifie que le tableau final des pires équipes – en vue de la Loterie de la Draft NBA – est fixé. Quelle franchise a le plus de chances de remporter le premier choix le 10 mai prochain ?

Les Wizards (17 victoires – 65 défaites), les Pacers (19-63) et les Nets (20-62) terminent officiellement la saison 2025-26 avec les trois pires bilans de la NBA. Ils ont ainsi 14% de chances de décrocher le gros lot dans un mois, mais aussi 52% de chances d’avoir minimum un pick dans le Top 4 de la Draft 2026.

Vu la profondeur de la cuvée en matière de talent, ces trois franchises devraient donc récupérer un prospect cinq étoiles leur permettant d’aller de l’avant. AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cam Boozer, Caleb Wilson et d’autres font saliver les scouts et dirigeants NBA.

Et voici le tableau final des pires équipes de la saison NBA 2025-26 ! 🤡

Cap sur la Draft Lottery 2026 le 10 mai, que je commenterai en live sur Twitch avec Simon et Robin.

Wizards, Pacers et Nets auront 14% de chances d’avoir le 1st pick ! pic.twitter.com/9IXLVEMPAS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Pas moins de huit équipes ont terminé la saison avec plus de 55 défaites, un record qui symbolise le gros problème du tanking qui caractérise la NBA actuelle. Peut-être plus que jamais, de nombreuses franchises ont galvaudé leur saison dans l’espoir de récupérer un gros talent, dans une Draft 2026 qui s’annonce générationnelle.

Pour contrer ce phénomène à l’avenir, la NBA va mettre en place ASAP des règles beaucoup plus strictes qui devraient réformer en profondeur la Loterie.

C’était attendu avec la Draft 2026 à venir, mais c’est désormais officiel.

1ère saison de l’histoire de la NBA avec 8️⃣ ÉQUIPES à minimum 55 défaites.

De belles purges bien tankées, on souhaite un bon été à ces 8 chars d’assauts ! 👋 pic.twitter.com/4qnzcIzzEH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026