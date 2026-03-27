Shams Charania vient de nous l’apprendre sur X : trois nouvelles mesures anti-tanking ont été proposées aux propriétaires de franchises, et un vote aura lieu en mai prochain autour de ces propositions.

Le tanking en NBA, c’est comme tricher un peu à un jeu de société : tout le monde sait que ça arrive… mais ça finit toujours par en énerver un. Et aujourd’hui, la NBA a décidé de changer les règles.

On le savait déjà, des discussions étaient en cours pour réformer la lottery et ne plus inciter les équipes les moins performantes à perdre, tout en conservant l’idée que la Draft permet un cycle vertueux en NBA, offrant un avenir plus prometteur aux franchises en difficulté ou aux petits marchés. C’est comme ça, par exemple, qu’après des années compliquées, les Pistons ont réussi à se reconstruire grâce à leurs picks de Draft (Cade Cunningham, Ausar Thompson…).

Aujourd’hui, la NBA a profité de sa semaine de « Board of Governors » pour présenter officiellement trois éventuelles nouvelles règles anti-tanking aux propriétaires de franchises. Ces trois propositions vont maintenant être analysées par les franchises dans les semaines à venir, avant un vote décisif en mai.

🚨 La NBA a présenté trois potentielles mesures anti-tanking aux propriétaires de franchises, ce mercredi, selon @ShamsCharania et ESPN.

Le détail :

1) Une Lottery à 18 équipes (places 7 à 15 de chaque conférence), avec des probas d’avoir le 1st pick largement baissées. 8% de…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2026

Pour rappel, le tanking consiste à accepter (voire chercher) de perdre lorsque ton équipe n’a pas le niveau pour jouer les playoffs, dans le but d’obtenir une meilleure position à la Draft, via la lottery. Le problème, c’est que cette stratégie nuit au spectacle. La ligue veut éviter ces purges entre le Jazz et les Pelicans sans réel intérêt, puisque les deux équipes ont plus intérêt à perdre qu’à gagner.

Présentations des trois scénarios proposés par la NBA

1. Loterie élargie à 18 équipes

10 équipes hors play-in + 8 équipes de play-in.

Les 10 pires équipes auraient 8% chacune pour le first pick.

Les 8 autres se partagent les 20% restants de manière dégressive.

Loterie avec tirage complet des 18 picks.

Objectif : réduire l’intérêt de finir tout en bas.

2. Loterie à 22 équipes sur 2 saisons

Même base qu’une lottery à 18 + ajout des équipes éliminées au 1er tour des playoffs

Classement basé sur les résultats sur 2 saisons

Mise en place d’un minimum de victoires à atteindre par saison pour être éligible (ex : 20)

Loterie avec tirage uniquement des 4 premiers picks

Objectif : pénaliser les stratégies de tanking prolongé.

3. Format « 5 par 5 »

18 équipes (comme scénario 1)

Les 5 pires équipes ont les mêmes chances pour le pick 1

Loterie avec tirage pour les picks 1 à 5, puis second tirage pour le reste

Protection : les 5 pires équipes ne pourraient pas chuter trop bas et seraient assurées d’avoir un top 10 minimum

Objectif : limiter les chutes injustes et lisser les probabilités.

Mais jusqu’où ces nouvelles règles peuvent-elles fonctionner ? Est-ce que ce n’est pas simplement le serpent qui se mord la queue, avec de nouveaux problèmes à la clé ? Premiers éléments de réponse dans les semaines à venir.

Source texte : ESPN