Le Sweet 16 de la March Madness a démarré cette nuit. Purdue s’en sort à la dernière seconde et rejoint Arizona, impressionnant offensivement face à Arkansas, au Elite Eight. Iowa (#9) continue son chemin après sa victoire face à Nebraska (#4), tandis que le finaliste de l’année dernière, Houston, est éliminé. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

South Region

Iowa (#9) – Nebraska (#4) : 77 – 71

– Nebraska (#4) : 77 – 71 Illinois (#3) – Houston (#2) : 65 – 55

West Region

Arizona (#1) – Arkansas (#4) : 109 – 88

Texas Tech (#11) – Purdue (#2) : 77 – 79

La perf’ : Jordan Pope (Texas Tech) a joué avec un pied cassé !

Jordan Pope n’a inscrit que 12 points… dans une défaite. Mais la perf’ n’est pas là, car Pope n’a pas joué un match « normal ». Le jeune meneur de 22 ans a disputé l’intégralité de la rencontre avec un pied cassé ! Oui, oui, un pied cassé… complétement.

Il raconte en conférence de presse d’après match que cinq minutes avant la fin du tour précédent, son pied se brise. Littéralement, une fracture complète. Pourtant, sur le parquet de San Jose, il était bien là. 33 minutes à courir, défendre, attaquer, marquer… une leçon de résilience pour un mec dans sa dernière année universitaire qui ne revivra plus jamais ça.

Texas guard Jordan Pope revealed after the loss to Purdue that he’s been playing on a broken foot since suffering a complete break with five minutes left against Gonzaga 😳 pic.twitter.com/FNwvp4eevK

— FOX College Hoops (@CBBonFOX) March 27, 2026

« C’était vraiment incertain [que je puisse jouer]. Je pense que je peux clarifier les choses maintenant. À cinq minutes de la fin contre Gonzaga, je me suis cassé le pied, une fracture complète, donc c’était évidemment très compliqué. Je ne suis pas sûr que beaucoup de joueurs seraient allés sur le terrain dans ces conditions, donc crédit à mon staff médical. Après discussion avec le médecin, je ne pouvais pas aggraver la fracture, donc le risque n’était pas très élevé concernant la blessure elle-même. Évidemment, je pouvais me blesser ailleurs, mais je n’avais rien à perdre. C’était le Sweet 16. J’étais de retour chez moi, devant ma famille. Je jouais pour mes coéquipiers, mes coachs. Je n’aurai plus jamais cette opportunité. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je pense que je l’aurais énormément regretté si je ne l’avais pas fait. Heureusement, comme je l’ai dit, j’ai pu aller sur le terrain et nous donner une chance d’atteindre l’Elite Eight. »

Dans une défaite cruelle à 0,7 seconde près, son nom ne sera pas celui qu’on retiendra, mais il incarne quelque chose qui doit résonner chez certains. Parce que jouer devant les siens, vivre ce Sweet 16 coûte que coûte, quitte à en payer le prix après… c’était la chance de sa vie de basketteur (lui qui fera sûrement parti de ceux qui arrêtent leur rêve de carrière à la fin du cursus NCAA).

Alors Texas Tech a perdu ce match, certes, mais Jordan Pope a réalisé un sacré exploit. Et rien que pour ça : respect !

Jordan Pope fires away as the shot clock winds down ⌛️#MarchMadness @TexasMBB pic.twitter.com/7nHhZ4VIf9

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 26, 2026

Le moment fort : Purdue s’en sort in extremis !

On a longtemps cru Texas Tech capable de renverser Purdue… jusqu’au bout, même ! Dans une fin de match irrespirable et malgré les 29 points de Tramon Mark (total de points le plus élevé pour un joueur de Texas lors d’un match de March Madness depuis les 30 points de Kevin Durant au deuxième tour en 2007), les Longhorns en vie dans chaque possession, recollent encore à quelques secondes de la fin… et puis, tout s’est joué sur la dernière action.

Possession Purdue, le tir de Braden Smith ne rentre pas, mais Trey Kaufman-Renn, lui, a suivi. Un timing parfait, la petite mimine qui va bien… et le ballon tombe dedans à 0,7 seconde de la fin.

Oh la claquette décisive pour Purdue à moins d’une seconde de la fin du match !

March Madness 💥pic.twitter.com/JiPOMQVtHv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2026

Purdue s’en sort, Texas tombe les armes à la main et l’Elite Eight verra finalement s’affronter les deux têtes de série dans la West Region.

Mais aussi : deux mini upsets dans la South Region et Arizona en patron

Dans les trois autres matchs de la nuit, le suspense n’était pas vraiment au rendez-vous mais la hiérarchie a été bousculée.

Dans l’autre match de la West Region, Arizona a confirmé son statut de favori en impressionnant collectivement et offensivement. Emmenés par six joueurs à plus de 14 points, les Wildcats ont surclassé Arkansas et sa star Darius Acuff Jr. Le prochain top 4 de Draft a tout de même tenté de résister avec ses 28 points… en vain. 109 points dans un match de March Madness, ce n’est pas commun et cela prouve le niveau d’Arizona cette année.

TOBE AWAKA OMG 😳#MarchMadness @ArizonaMBB pic.twitter.com/c9sTtdB9yX

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 27, 2026

Dans la South Region, l’aventure continue pour Iowa (#9), vainqueur 77-71 de Nebraska (#4), là aussi dans un scénario peu commun. Les mecs ont réussi à marquer un panier alors que la défense ne comptait que quatre joueurs sur le terrain… pas mal, non ?

Nebraska had only 4 players on defense in a crucial play 😱

The defensive breakdown led to a HUGE bucket for Iowa 😳 #MarchMadness pic.twitter.com/c7AqgDM5pl

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 27, 2026

De leur côté, c’est fini pour Houston (finaliste de l’édition 2024-25) battu par Illinois (65-55) et leur très grosse défense. Les joueurs de l’Illinois menaient d’un point en début de seconde mi-temps lorsqu’ils ont fait exploser le match avec un run de 17-0. Avec un 44-26 à environ 12 minutes de la fin, c’était game over pour Houston. Prochain stop pour Illinois : Iowa State pour une place au Final Four.

Quelques highlights

TOUGH finish for Brayden Burries and Steve Kerr is loving it 🤩#MarchMadness @ArizonaMBB pic.twitter.com/TJd8YJUlRz

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This was nuts 😭#MarchMadness @RazorbackMBB https://t.co/VFsROK7gV4 pic.twitter.com/VWQev9XeOp

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OMG TEXAS!!!#MarchMadness pic.twitter.com/ASxPuEJQNp

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 27, 2026

FOLGUEIRAS AGAIN 😱

IOWA CLOSING IN.#MarchMadness pic.twitter.com/zhyVIE79SF

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 27, 2026

La suite de la March Madness

Le programme de ce vendredi :

0h10 : St. John’s (#5) – Duke (#1)

0h35 : Alabama (#4) – Michigan (#1)

2h45 : Michigan State (#3) – UConn (#2)

3h10 : Tennessee (#6) – Iowa State (#2)

Les affiches connues de l’Elite Eight :

Iowa (#9) – Illinois (#3)

Arkansas (#1) – Purdue (#2)

Le bracket de la March Madness

Source texte : ESPN