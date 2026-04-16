NBA Playoffs – Spurs vs Blazers : les pronostics de la rédaction

Les Playoffs NBA 2026 sont sur le point de débuter ! Et qui dit Playoffs NBA dit forcément pronostics pour chaque série. Celle qui oppose les Spurs aux Blazers ne laisse aucun doute pour la rédaction de TrashTalk. Portland ne peut pas nous faire mentir… si ?

Nico M

Bravo aux Blazers pour leur magnifique parcours jusqu’en Playoffs mais la belle histoire va s’arrêter de façon brutale. Et quand je dis “brutale” c’est un sweep en bonne et due forme. Certains se demandent peut-être si l’inexpérience des Spurs va leur jouer des tours, moi je pense plutôt qu’ils vont montrer direct qu’ils ont les épaules pour aller loin, très loin. Victor Wembanyama va mettre des gros stops à Deni Avdija, Stephon Castle va montrer à Jrue Holiday que la relève est déjà assurée, et collectivement San Antonio va dérouler. Portland aura beau tout donner, le gap est trop grand. Spurs 4 – Blazers 0.

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Nico V

J’adore les Blazers, j’adore Toumani Camara à qui je souhaite le meilleur dans la campagne de Playoffs à venir. Mais bon, en face ce sont les Spurs quoi. Spurs 4 – Blazers 0.

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Tim

Bébé qui tousse vs bombe hydrogène, Karting vs une Formule 1, la Rédac TrashTalk vs la Dream Team de 92, tant d’images me viennent en tête pour exprimer ce que je pense de cette confrontation… Plus sérieusement, je ne vois aucun monde où les Blazers posent ne serait-ce que le moindre souci à des Spurs beaucoup trop assoiffés de sang pour leur retour en Playoffs. En faisant du poste par poste, il y a peut-être une seule matchup à l’avantage de Portland et c’est sur Harrison Barnes donc bon. Tout le reste est pour San Antonio, et si certes sur un match le vent pourrait tourner en faveur des Blazers, je fais le choix de la violence en ne leur accordant aucun répit. Spurs 4 – Blazers 0

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Jules

Bon, on est tous d’accord pour dire que les pronos de ce duel ne servent qu’à connaître le score de la série ? Parce que déjà que Portland a dû foirer 90% des brackets de la commu, il ne manquerait plus qu’ils fassent ce que personne ne daigne penser et plus aucun bracket ne tiendrait… j’en mets ma main au feu. Bref, assez parler de multiverse, les Spurs vont gifler les Blazers, ça suffit les conneries. Par respect pour Portland (et parce que j’aime bien le coin) je leur donne un match, mais n’y voyez même pas l’ombre d’un frétillement de sourcil pour San Antonio. Une victoire 4-1 histoire de ne pas “trop” prendre la confiance, c’est bien aussi ! Spurs 4 – Blazers 1

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Clément

Même si les Blazers sont de retour en Playoffs, je ne vois aucun univers dans lequel les Spurs ressortent battus de cette confrontation. Même si Wemby veut y aller en dilettante (ce qui ne sera pas le cas, on vous rappelle qu’il a mis de l’intensité dans un All-Star Game), les Éperons ont trop d’armes pour être inquiétés. Peut-être qu’un match où tout roule permettra à Portland d’en accrocher un, et ce serait déjà pas mal, mais pas sûr. Le collectif des Texans est trop bien huilé et on connaît un grand alien qui voudra marquer le coup pour son premier match NBA après mi-avril. Désolé Toumani, mais c’est la France frère. Spurs 4 – Blazers 0

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Robin

Je pense sincèrement que la majorité des gens sous-côtent les Blazers. Ce groupe est grand de taille, physique, intelligent et plusieurs joueurs peuvent sortir de leur boîte pour déranger les Spurs. Toumani Camara progresse à vue d’œil, Jerami Grant réalise une belle saison et Donovan Clingan pourrait être une match-up intéréssante contre Victor Wembanyama. En somme, la raquette est vraiment physique et sera un bon premier test pour les Texans. Toutes ces raisons et d’autres me font pencher vers le score suivant : Spurs 4 – Blazers 0. Oui, désolé, San Antonio est quand même trop fort.

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