NBA Playoffs 2026 : Lakers – Rockets, la preview !

Nous voici aux portes des Playoffs NBA 2026, et l’heure est évidemment aux previews ! Huit previews en quatre jours, et aujourd’hui place à la série des OG’s : LeBron James vs Kevin Durant, Lakers vs Rockets !

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Est-ce la série la plus excitante avec celle de Denver ? Est-ce la dernière fois que l’on assiste à une série entre les deux légendes que sont KD et Lebron ? Une chose est sûre, on va se régaler. Mais avant ça, il faut discuter, analyser et pronostiquer. C’est parti pour la big preview vidéo de ce choc à l’Ouest !