JO Paris 2024 : Russell Westbrook danse le cancan et signe à Denver

La NBA ne s’arrête jamais, et ce même au beau milieu de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Shams Charania ne pouvait pas nous laisser seul avec Lady Gaga et a volé la vedette (non). Russell Westbrook rejoint les Denver Nuggets pour 6,8 millions de dollars sur deux ans.

Dans la plupart des cas, l’arrivée d’un MVP dans une nouvelle équipe est une nouvelle qui nous chamboule, nous fait vibrer, mais difficile de s’enflammer lorsqu’un espèce d’Assassin Creed déambule sur les toits de Paris avec la flamme olympique. Conscience professionnelle oblige tout de même, Shams Charania s’est mis au boulot … puis nous. Et au moment où le rédacteur de cet article écrit ces lignes, Michael Phelps est sur un bateau avec Martin Fourcade. LIBEREZ MOIIII comme dirait Benoît Paire.

Pardon, je me suis égaré !

Russell Westbrook quitte définitivement les Los Angeles Clippers et signe aux Denver Nuggets pour deux ans et 6,8 millions de dollars. Le roi du triple-double en rejoint un autre en la personne de Nikola Jokic et aura deux nouvelles opportunités d’aller enfin briguer une bague de champion .

Former NBA MVP Russell Westbrook is signing a two-year, $6.8 million contract with the Denver Nuggets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Deal has a player option for 2025-26 season. pic.twitter.com/nZeK3ZZsvT

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2024

Après un passage raté aux Los Angeles Lakers, Russell Westbrook a retrouvé du poil de The Beast chez les voisins des Clippers et pourrait être une pièce importante du banc des Nuggets la saison prochaine. Une doublure idéale pour Jamal Murray.

Mais ce soir c’est pas le sujet, alors pour une analyse plus complète, merci de patienter jusqu’à la fin de la cérémonie (voire des olympiades).

Oh l’Assassins Creed descend dans Notre-Dame. Bon, je vous laisse, à plus. (En plus c’est pour un tableau de la liberté guidant le peuple et comme je la demandais en début d’article …) C’est pas comme si quelqu’un allait lire ce papier de toute façon …

