Cooper Flagg a probablement joué son dernier match avec Duke, qui s’est incliné face à Houston lors du Final Four de la March Madness cette nuit. Un dernier match rempli de regrets, mais aussi de highlights pour le futur numéro 1 de la Draft NBA.

La dernière image qu’on aura de Cooper Flagg avec Duke, c’est celle où on le voit quitter le terrain tête basse, après la défaite cruelle contre Houston (70-67). La dernière action que Flagg a réalisée avec Duke, c’est ce shoot raté à -1 précédé d’une faute cruciale et controversée sur un rebond, qui ne manquera pas de réveiller les critiques sur le soi-disant manque de clutchitude de Cooper.

Clairement, les huit dernières minutes de la rencontre – durant lesquelles Duke a craqué face à Houston – hanteront Cooper Flagg un bon moment. Il avait l’occasion de marcher sur les traces de joueurs comme Anthony Davis et Carmelo Anthony en cas de titre universitaire cette année. Le rêve s’est finalement transformé en cauchemar.

Mais tout ça ne doit pas faire oublier sa grosse performance contre Houston, ni sa belle March Madness et encore moins sa magnifique saison freshman à Duke.

Cette nuit, Cooper Flagg a tout donné : 27 points (8/19 au tir), 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3 contres. Une performance all-around XXL à la hauteur de la hype entourant le bonhomme, et dans la lignée de sa campagne qui lui a permis de rafler quasiment tous les trophées individuels.

Quoi qu’on puisse dire aujourd’hui, Flagg est bel et bien le phénomène annoncé. Il est arrivé à Duke à seulement 18 ans avec l’étiquette de probable numéro un de la Draft 2025. Il va désormais – sauf rebondissement – quitter Duke avec l’étiquette d’incontestable numéro un de la Draft 2025.

Cooper Flagg a répondu à toutes les attentes et même plus. Il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison, réalisant l’une des campagnes freshman les plus impressionnantes de l’histoire. Coop’ a confirmé son immense potentiel défensif tout en progressant à vitesse grand V en attaque, pour guider Duke jusqu’au Final Four de la March Madness.

Alors oui, même s’il était au bord des larmes en conférence de presse d’après-match et que la déception domine aujourd’hui, Flagg peut quitter la scène la tête haute. Avant de monter sur une autre en juin prochain, pour serrer la main d’Adam Silver.

Cooper Flagg left it ALL ON THE COURT despite the loss.

He is the first player to lead or co-lead his team in PTS, REB, AST, STL and BLK in a Final Four game since steals/blocks became official in 1986.

Where does his freshman season rank all-time? 🤔 pic.twitter.com/edFXptDS0l

— SportsCenter (@SportsCenter) April 6, 2025