Seulement cinq matchs cette nuit, mais quelques perfs énormes, des Français en forme et le Final Four de NCAA. Ouais, en fait, y avait pas mal de choses à voir.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Knicks ont matraqué les Hawks avec notamment un frontcourt injouable.

Sans Ja Morant (paintball), les Grizzlies ont tout de même battu les Pistons avec un Desmond Bane à 38 points.

Malik Beasley a passé la barre des 300 tirs à 3-points inscrits en une saison.

Anthony Edwards en a collé 37 à Philadelphie, dont un énorme tir à 3-points pour tuer le game (voir ci-dessous).

Giannis Antetokounmpo a enchainé avec un deuxième triple-double monstrueux. 35/17/20 le jeudi, 36/15/10 le samedi, et les Bucks ont validé leur place en Playoffs.

Les Clippers ont mis une mi-temps pour prendre la mesure des Mavs, avec un intraitable trio Kawhi / Harden / Zubac.

Zaccharie Risacher a inscrit 12 points mais les Hawks ont pris un petit blow-out contre les Knicks

Guerschon Yabusele (18 points, 4 rebonds et 4 steals) et Rudy Gobert (23 points et 19 rebonds) se sont livrés un superbe duel

Nico Batum a été efficace en sortie de banc (6 points et 5 rebonds)

Le highlight de la nuit

ANTHONY EDWARDS ICES IT!! 🥶@Timberwolves get a big win with postseason seeding on the line 🐺 pic.twitter.com/gsSB8ENRTB

— NBA (@NBA) April 6, 2025

