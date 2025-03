Alors que le premier tour de la March Madness a commencé hier, le phénomène de Duke Cooper Flagg entre en lice ce soir (19h50). Son objectif ? Il est simple : porter Duke jusqu’au titre en tant que freshman (joueur de première année), exploit réalisé par Carmelo Anthony et Anthony Davis au cours des vingt dernières années.

Gagner la March Madness, c’est un accomplissement énorme. Gagner la March Madness et être élu MOP (meilleur joueur) du Final Four, c’est réservé à un cercle VIP. Gagner la March Madness et être élu MOP du Final Four en tant que freshman, c’est carrément légendaire.

C’est ce que Cooper Flagg va tenter d’accomplir à partir de ce soir.

Confirmant toutes les attentes placées en lui durant la saison régulière, le phénomène de 18 ans évoluant à la célèbre université de Duke veut désormais confirmer son statut sur la plus grande scène. Seulement cinq freshmen dans l’histoire du tournoi NCAA ont réussi à remporter le titre tout en étant élu MOP de la compétition. Flagg peut-il devenir le sixième ?

Ils ont été champions NCAA et MOP en tant que freshman

2015 : Tyus Jones (Duke)

2012 : Anthony Davis (Kentucky)

2003 : Carmelo Anthony (Syracuse)

1986 : Pervis Ellison (Louisville)

1944 : Arnie Ferrin (Utah)

Les deux noms qui ressortent dans cette liste sont forcément Carmelo Anthony et Anthony Davis. Eux qui ont quitté la fac après un an pour réaliser une grande carrière NBA restent une référence quand on parle des meilleures saisons freshman de l’histoire. Melo avait porté Syracuse vers le titre NCAA en enchaînant les masterclass au scoring, tandis qu’AD s’était imposé comme un véritable monstre défensif pour offrir le titre à Kentucky.

Best freshman season in college basketball history? Cooper Flagg, meet the standard.

Carmelo Anthony and Anthony Davis finished the deal. That’s what took their freshman years from great to legendary.

Can Flagg follow in their footsteps? https://t.co/KASrODIMAR pic.twitter.com/Sr5AyhgpJT

— SportsCentre (@SportsCentre) March 18, 2025

Pour espérer entrer dans cette classe à part et immortaliser son nom parmi les légendes du basket universitaire, Cooper Flagg n’aura pas le droit à l’erreur avec son équipe de Duke, tête de série #1. On le sait, en March Madness, tout est possible et rien n’est garanti. Flagg est d’ailleurs bien placé pour le savoir puisqu’il s’est blessé à la cheville en quart de finale du tournoi ACC il y a un peu plus d’une semaine.

D’après les dernières infos en provenance d’ESPN, le futur numéro 1 de la Draft NBA est remis de sa blessure et prêt à botter des fesses. Jusqu’à suivre les traces de Melo et AD pour accéder au sommet ?

Le chemin est long et tumultueux mais Cooper Flagg a tout pour y arriver. Début de l’aventure ce soir, 19h50, face à Mount St. Mary’s.