Le point sur la course aux places 4, 5 et 6 dans la Conférence Est

Pas aussi intense que la foire ambulante de l’Ouest, la Conférence Est a tout de même le droit à sa course au seeding entre les places 4 et 6. Alors à une douzaine de matchs de la fin de saison, on fait le point.

Seulement deux défaites séparent les Pacers, quatrièmes de l’est, et les Pistons sixièmes, avec Milwaukee en embuscade entre les deux. Sauf cataclysme, ces trois équipes devraient se tirer la bourre jusqu’au money-time de la Saison Régulière, afin de décider qui affrontera qui au premier tour des Playoffs. Dynamiques, enjeux et même une petite prédiction sauce Trashtalk, on vous dit tout.

Indiana Pacers

Bilan actuel : 40 victoires pour 29 défaites, quatrièmes de la Conférence Est.

Dynamique récente : En l’absence de Tyrese Haliburton, les Pacers ont vécu un léger trou d’air, enchainant trois défaites de suite, contre des équipes normalement abordables pour eux (deux fois Hawks, puis Bulls). Heureusement depuis, les hommes de Rick Carlisle ont su retrouver le chemin de la victoire. Cinq victoires en six matchs, dont les trois dernières sans leur meneur star et avec des lieutenants qui prennent le relais (Obi Toppin, 34 points contre les Wolves, Benedict Mathurin, 28 points contre les Nets). Ça roule dans l’Indiana !

Les enjeux : Pour les Pacers, difficile d’espérer faire autant voire mieux que l’année dernière (Finale de Conférence), tant le trio de tête Cavaliers, Celtics, Knicks semble un cran au-dessus s’ils sont épargnés par les blessures. Le plus important pour la franchise d’Indianapolis c’est de s’assurer un premier tour le plus simple possible, avant d’aller potentiellement défier les gros calibres de l’Est. L’objectif est donc de sécuriser la quatrième place, afin d’éviter les Knicks au premier tour et de bénéficier de l’avantage du terrain. Dans un monde idéal pour les Pacers, ce sont les Pistons qui se présentent contre eux au premier tour, équipe qu’ils ont dominé sur la Saison Régulière (3 victoires – 1 défaite). Sinon ce seront les Bucks qu’il faudra défier, contre qui ils ont un bilan inverse cette saison (1 victoire – 3 défaites). Remake de l’an passé, Giánnis couteau entre les dents, pas le scénario idéal pour les coéquipiers de Tyrese Haliburton, dont l’état de santé sera à surveiller de près jusqu’à la fin de la saison.

Calendrier restant : vs Nets, vs Wolves, vs Lakers, @Wizards, @Thunder, vs Kings, vs Hornets, vs Jazz, @Nuggets, vs Wizards, vs Cavaliers, vs Magic, @Cavaliers

Prédiction Trashtalk : 7 victoires et 6 défaites, fin de saison à la quatrième place de la Conférence Est.

Milwaukee Bucks

Bilan actuel : 39 victoires pour 30 défaites, cinquièmes de la Conférence Est.

Dynamique récente : Sans doute l’équipe la moins en forme des trois en course, les Bucks sont sur la pente descendante. Cinq défaites en huit matchs, une défaite bien honteuse contre des Warriors privés de Stephen Curry, le tout surplombé d’une dernière victoire contre les Lakers qui n’a aucun goût de succès, tant les Angelinos étaient dépeuplés cette nuit. Une mauvaise passe qui a même forcé Doc Rivers à organiser une réunion d’urgence avec ses deux leaders que sont Giánnis Antetokoúnmpo et Damian Lillard. En résumé, c’est pas la joie dans le Wisconsin !

Les enjeux : Très difficile à situer, à la fois capables de gagner mais aussi de perdre contre n’importe qui, les Bucks sont cependant l’équipe qui semble avoir le moins à jouer dans cette course à la quatrième place. Certainement favoris dans une série contre les Pacers qu’ils ont dominés cette saison. De même pour une série face à l’équipe jeune et inexpérimentée de Detroit. Le cas de figure le plus compliqué serait sans doute d’affronter New-York si les chevreuils descendaient en sixième position. Mais même ici avec le “Greek Freak” et “Dame Dolla” dans l’équipe, tout est possible face à des Knicks qu’on a parfois eu du mal à cerner contre de la grosse adversité. La plus grosse priorité est surtout de remobiliser le groupe et de retrouver ne serait-ce qu’un semblant de dynamique positive avant d’entamer la Post Season. Grosse attention mise sur le futur match contre les Knicks dans quelques jours, et sur la double confrontation avec les Pistons en toute fin de saison, qui pourrait être un bon indicateur de forme des hommes de Doc Rivers.

Calendrier restant : @Kings, @Suns, @Nuggets, vs Knicks, vs Hawks, vs Suns, @Sixers, @Heat, @Pelicans, vs Timberwolves, vs Pelicans, @Pistons, vs Pistons

Prédiction Trashtalk : 7 victoires et 6 défaites, fin de saison à la cinquième place de la Conférence Est (au tie-breaker).

Detroit Pistons

Bilan actuel : 39 victoires pour 31 défaites, sixièmes de la Conférence Est.

Dynamique récente : Ils sont la darling de la saison, impossible de prévoir que les Pistons se trouveraient dans une telle course à moins d’un mois des Playoffs. Pourtant ils sont bien là et c’est l’optimisme qui prime. Certes quatre défaites sur les huit derniers matchs, mais trois d’entre elles sont contre les Clippers, les Warriors et OKC, rien de honteux donc (contrairement à leur revers contre les Wizards…). En plus de ça, Cade Cunningham ne freine pas et continue sa saison magnifique avec, récemment, un énorme game-winner de sa part contre le Heat lors de son dernier déplacement. Il y a de quoi fédérer tout un groupe derrière lui !

Les enjeux : Aller en Playoffs est déjà une énorme réussite pour les Pistons, alors passer un tour serait absolument génial. La meilleure situation serait de chiper la quatrième place et d’affronter les Pacers avec l’avantage du terrain. Non pas par pure conviction (comme évoqué au-dessus, les Pistons ont essuyé trois défaites cette saison face aux Pacers), mais plutôt pour éviter l’expérience et le “Star-Power” des Bucks qui peut être très compliqué à gérer pour une franchise qui disputera ses premiers Playoffs depuis 2019. Mais aucune pression pour JB Bickerstaff et ses joueurs, le pari est déjà réussi. Objectif, garder tout le monde en top santé et engranger un maximum d’expérience pour les jeunes (et quelques idées tactiques pour ce bon vieux JB). Le Michigan a de beaux jours devant lui.

Calendrier restant : @Mavericks, vs Pelicans, vs Spurs, vs Cavaliers, @Timberwolves, @Thunder, @Raptors, vs Grizzlies, vs Kings, vs Knicks, vs Bucks, @Bucks

Prédiction Trashtalk : 7 victoires et 5 défaites, fin de saison à la sixième place de la Conférence Est (au tie-breaker).

Prédiction classement final Trashtalk : Indiana Pacers (4ème) – Milwaukee Bucks (5ème) – Detroit Pistons (6ème)