Neuvième défaite consécutive pour le Miami Heat et celle-là fait particulièrement mal. Alors qu’ils ont longtemps mené, Cade Cunningham a pris le match en fin de match avec un dernier shoot ahurissant au-dessus de Bam Adebayo. Victoire 116 à 113 des visiteurs.

Bam Adebayo a réalisé un des meilleurs matchs de sa saison cette nuit face aux Detroit Pistons. Un début canon, un milieu très bon et une fin triste. 30 points, 9 rebonds et 8 passes décisives à 12/24 au tir et 4/4 aux lancers c’est très propre, mais le pivot a vu la victoire lui passer au-dessus de la tête.

Et la raison est simple : Cade Cunningham. Alors que le meneur réalisait un match très complet avec un triple-double ( 25 points, 12 rebonds et 11 passes décisives), il s’est montré particulièrement décisif en fin de match. Avec un premier gros tir à une vingtaine de secondes de la fin pour mettre son équipe à +2 et après l’égalisation de Tyler Herro, un dernier shoot miraculeux, avec la planche pour offrir la victoire aux siens !

CADE CUNNINGHAM TERMINE LE HEAT !!! 😱

SHOOT DE MUTANT AVEC LA PLANCHE AU-DESSUS DE BAM ADEBAYO ! 🏀

NOUVEAU TRIPLE-DOUBLE, NOUVELLE VICTOIRE… PATRON ! 😤 pic.twitter.com/HZCAGDyfPF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2025

Forcément difficile à digérer pour Miami. Le Heat a mené de 13 points au cours du match et encaisse sa neuvième défaite consécutive, la pire série de l’ère Erik Spoelstra. Le départ de Jimmy Butler n’a pas été très bien digéré en Floride.

Mais dans le Michigan, le coeur est à la fête. Ce succès pourrait être très important dans la course à la quatrième place à l’Est. Surtout, les fans ont une nouvelle confirmation qu’ils tiennent un joueur capable d’être le leader de la franchise pour un bon moment !