Chaque matin, un article sur la Course aux Playoffs est préparé sur TrashTalk, mais cette saison, la bataille pour la deuxième place de la Conférence Ouest est si serrée qu’un gros point s’imposait à une dizaine de matchs de la fin de la Saison Régulière.

Les Houston Rockets, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers et Memphis Grizzlies se tiennent en moins d’un match. Sauf catastrophe ils seront tous entre les places 2 à 5 de la Conférence Ouest lors de la fin de la Saison Régulière. Mais avec quelle dynamique arrivent-ils dans ce sprint final, quels en sont les enjeux, à quoi ressemble leurs calendriers et quelle est la prédiction de TrashTalk ?

Houston Rockets

Bilan actuel : 44 victoires pour 25 défaites, deuxièmes de la Conférence Ouest

Dynamique récente : Les fusées texanes ont tout simplement la meilleure série de victoires de toute la Ligue avec sept succès consécutifs. Ils ont su profiter d’un calendrier très abordable pour regagner la deuxième place et engranger de la confiance. Jalen Green a marqué plus de 23 points, lors des 4 derniers matchs, Alperen Sengun est dominant au rebond, Tari Eason est le soldat parfait et même l’absence récente d’Amen Thompson est compensée. Les signaux sont au vert !

Les enjeux : Se qualifier pour les demi-finales de Conférence serait déjà le signe d’une saison extrêmement réussie dans le Texas. Le seul scénario qui les verraient être largement favoris au premier tour serait celui où ils affronteraient les Clippers, si ces derniers parvenaient à gagner le premier match du Play-In. Tous les autres potentiels affrontements seront considérés comme des belles séries d’apprentissage dans lesquelles ils auront leurs chances. Finir dans le Top 4 et avoir l’avantage du terrain donnerait plus d’ambition à ce groupe, mais ils n’ont pas une immense pression sur les épaules;

Calendrier restant : @ Magic, @Heat, vs Nuggets, vs Hawks, @Jazz, @Suns, @Lakers, vs Jazz, vs Thunder, @Warriors, @Clippers, @Lakers, vs Nuggets

Prévision TrashTalk : 8 victoires et 5 défaites. Fin de saison à la 3e place de l’Ouest

Denver Nuggets

Bilan actuel : 44 victoires pour 25 défaites, troisièmes de la Conférence Ouest

Dynamique récente : 6 victoires lors des 10 derniers matchs lors d’une période très compliquée sur le papier. Seule la défaite contre Washington est difficilement excusable à ce stade de la saison, mais sinon, ils ont montré de jolies choses avec des victoires contre Detroit, Los Angeles, Oklahoma City ou encore Golden State sans Nikola Jokic, Christian Braun et Jamal Murray. Ils ne sont pas dans la forme de leurs vies, mais se sont prouvés qu’ils étaient capables de battre n’importe qui !

Les enjeux : Ils sont la seule franchise avec un objectif individuel. S’ils terminent deuxième, Nikola Jokic serait plus légitime que jamais au trophée de MVP, mais certains votants pourraient avoir plus de mal à lui donner s’ils venaient à terminer cinquièmes, même s’il n’y avait qu’une victoire d’écart. Collectivement, c’est très important pour eux d’avoir le plus de matchs possibles à domicile en Playoffs lorsqu’on connaît l’altitude particulière de Mile High City. Au premier tour, ils n’auront probablement peur de personne, mais devront se méfier de tout le monde. Éviter les Lakers de LeBron James et Luka Doncic serait sans doute une satisfaction, pour s’en assurer, il faut finir dans le Top 3 !

Calendrier restant : @Lakers, @Blazers, @Rockets, vs Bulls, vs Bucks, vs Jazz, vs Wolves, vs Spurs, @Warriors, vs Pacers, @ Kings, vs Grizzlies, @ Rockets

Prévision TrashTalk : 9 victoires et 4 défaites. Fin de saison à la 2e place de l’Ouest

Los Angeles Lakers

Bilan actuel : 42 victoires pour 25 défaites, quatrièmes de la Conférence Ouest

Dynamique récente : Alors qu’ils étaient flamboyants depuis l’arrivée de Luka Doncic, peut-être une des trois meilleures équipes de la Ligue, la blessure de LeBron James a cassé l’élan des Angelinos et a mené à quatre défaites consécutives. Ils ont réussi à se reprendre en dominant les Suns et les Spurs, mais on a appris dans le même temps que le King manquera au minimum une semaine de plus. Heureusement pour eux, Austin Reaves est dans une forme exceptionnelle !

Les enjeux : Avec un effectif au complet, les Los Angeles Lakers sont peut-être les favoris de n’importe quel affrontement en Playoffs à l’Ouest, sauf contre le Oklahoma City Thunder. L’objectif est probablement de les croiser le plus tard possible. Pour ce faire, terminer dans le Top 3 garantirait de ne pas les rencontrer avant les Finales de Conférence. Cela permettrait également d’avoir plus de matchs à domicile, là où ils ont un bilan de 27 victoires pour 7 défaites cette saison, le troisième meilleur de NBA !

Calendrier restant : vs Nuggets, vs Bucks, vs Bulls, @Magic, @Pacers, @Bulls, @Grizzlies, vs Rockets, vs Warriors, vs Pelicans, @Thunder, @Thunder, @Mavericks, vs Rockets, @Blazers

Prévision TrashTalk : 8 victoires et 7 défaites. Fin de saison à la 5e place de l’Ouest

Memphis Grizzlies

Bilan actuel : 43 victoires pour 26 défaites, cinquièmes de la Conférence Ouest

Dynamique récente : Jaren Jackson Jr vient de revenir de blessure alors que Ja Morant a raté les deux derniers matchs pour deux problèmes différents. Refrain classique chez les Oursons ces deux dernières saisons, jamais ménagés physiquement. Après une série de quatre défaites consécutives, ils ont bien répondu avec cinq victoires en six matchs, la seule défaite étant contre les Cleveland Cavaliers. Seul le dernier revers en date, contre les Sacramento Kings, est un poil plus fâcheux. Forme pas idéale, pas dramatique non plus, il faut simplement espérer que tout le monde revienne bien sur pied !

Les enjeux : Comme pour les Houston Rockets, les scénarios où ils sont clairs favoris d’une série de Playoffs sont rares. Surtout au vu de la forme exceptionnelle des Minnesota Timberwolves et des Golden State Warriors. Passer un tour de Playoffs serait une grande réussite et permettrait aux Memphis Grizzlies de rêver beaucoup plus grand la saison prochaine avec moins de problèmes d’infirmerie et le développement de certains de leurs jeunes joueurs. En somme, aucune pression, une envie d’être dans le Top 4 pour jouer davantage à domicile et c’est à peu près tout !

Calendrier restant : @Blazers, @Clippers, @Jazz, @Thunder, vs Lakers, vs Celtics, vs Warriors, @Heat, @Pistons, @Hornets, vs Wolves, @Nuggets, vs Mavericks

Prévision TrashTalk : 8 victoires et 5 défaites. Fin de saison à la 4e place de l’Ouest

Prévision classement final TrashTalk : Denver Nuggets (2e) – Houston Rockets (3e) – Memphis Grizzlies (4e) – Los Angeles Lakers (5e)