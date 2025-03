LeBron James (Lakers) devrait manquer encore une semaine

Touché à l’aine face aux Celtics samedi dernier, LeBron James a manqué une semaine de compétition et les Lakers ont enchaîné les défaites sans lui. Le King devrait rater au moins une semaine supplémentaire selon la dernière update de Shams Charania.

Ce n’est pas vraiment une surprise, plutôt une confirmation.

Shams, célèbre insider d’ESPN, avait annoncé dimanche dernier que LeBron James raterait une à deux semaines de compétition minimum après son bobo à Boston. Au vu de la nature de la blessure (contracture à l’aine) et l’âge du King (40 ans), on penchait logiquement vers quinze jours d’absence, voire plus.

Si James doit effectivement rater une semaine supplémentaire, cela veut dire qu’il manquera les cinq prochains matchs de Los Angeles. Les Lakers affichent actuellement un bilan de 40 victoires pour 25 défaites et sont tombés à la 5e place de l’Ouest sans LBJ.

BREAKING: LeBron James is expected to miss another week with his groin injury, per Shams. pic.twitter.com/ds0s3KHoPl

— Basketball Forever (@bballforever_) March 14, 2025

Cette update de Shams Charania est significative car des bruits de couloir laissaient entendre que James pouvait revenir plus tôt que prévu. Il est récemment passé en “day-to-day”, et le coach J.J. Redick a déclaré hier que James, tout comme Rui Hachimura et Jaxson Hayes (également blessés), étaient tous “très proches” d’un retour.

On devrait avoir plus de précisions dans les prochains jours concernant une vraie date de retour pour le King. En attendant, les Lakers devront se reprendre demain face aux Suns pour mettre fin à leur vilaine série de quatre défaites de suite.

Source texte : Shams Charania