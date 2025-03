Depuis la saison dernière, la NBA a mis en place de nouvelles règles pour faire face aux absences trop nombreuses des stars. Alors que la fin de saison régulière approche et que certaines équipes peuvent être tentées de laisser sur la touche certains joueurs (pour différentes raisons), la Ligue tient à resserrer les boulons.

En l’espace de quelques jours, la NBA a en effet ouvert trois enquêtes pour violation des nouvelles règles sur la participation des joueurs.

D’abord, c’est le Utah Jazz qui était dans le viseur de la Ligue, qui a sanctionné la franchise de Salt Lake City d’une amende de 100 000 dollars pour avoir laissé Lauri Markkanen sur la touche pour plusieurs matchs, alors qu’il aurait pu être en tenue.

Ensuite ? Les Sixers, eux qui sont actuellement sous le coup d’une enquête après les absences répétées de Tyrese Maxey et Paul George.

Enfin, on vient d’apprendre via ESPN que le Thunder pourrait aussi être sanctionné après avoir joué face aux Blazers sans six joueurs majeurs (Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren, Luguentz Dort, Isaiah Hartenstein et Cason Wallace) il y a une semaine. Juste après ce match, remporté largement par Oklahoma City, le groupe de Mark Daigneault a dû affronter les Nuggets de Nikola Jokic à deux reprises en back-to-back. Ceci expliquant sans doute cela.

This continues the NBA closely monitoring potentially improper absences around the league. The Utah Jazz received a $100,000 fine this week and, as reported earlier today on @PatMcAfeeShow, the NBA is also looking into the Philadelphia 76ers for recent players sidelined. https://t.co/H1klLIZHUy

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2025

À travers le timing des (potentielles) sanctions et les équipes concernées, on comprend rapidement les motivations de la NBA. Il reste un mois de saison régulière et Adam Silver ne veut pas d’une fin de saison caractérisée par le tanking et le load management.

Le Jazz et les Sixers sont des équipes qui peuvent être tentées de perdre le maximum de matchs en ne faisant pas jouer leurs meilleurs joueurs, dans le but de décrocher un bon choix à la Draft 2025. Quant au Thunder, il a tellement d’avance au sommet de la Conférence Ouest qu’il voudra sans doute faire reposer ses titulaires avant les Playoffs.

La NBA est évidemment consciente de tout ça, et cherche donc à faire passer un gros message à travers la Ligue pour éviter toutes dérives.

Source texte : ESPN