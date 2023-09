Comme attendu, la NBA a validé ce mercredi les nouvelles règles pour lutter contre la mise au repos des stars. En quoi consistent-elles exactement ? Quelles sont les sanctions si elles ne sont pas respectées ? Y’a-t-il des exceptions ? Par ici pour tout savoir.

Les principales règles à connaître

Il ne sera plus possible de reposer deux stars dans le même match

On parle de “star” pour les joueurs qui ont été All-Star ou All-NBA au cours des trois dernières saisons*. Dorénavant, une équipe ne pourra plus reposer deux stars lors d’un même match. L’objectif est d’éviter des cas où une équipe se pointe sans l’ensemble de ses meilleurs joueurs pour un même match, comme on a pu le voir ces dernières saisons au grand dam des fans qui ont acheté leur billet et des téléspectateurs.

*Les joueurs qui seront All-Stars pour la première fois en 2024 rentreront dans cette catégorie. Ils seront ainsi concernés – avec leur équipe respective – par les nouvelles règles.

Les stars devront jouer les matchs en antenne nationale

Les matchs diffusés en antenne nationale sont toujours très attendus : affiches prestigieuses, gros duels entre stars, matchs entre rivaux… bref ce sont les matchs qui donnent de la saveur à la saison régulière. Et la NBA veut s’assurer que les meilleurs joueurs répondent présents pour ces affiches. Ainsi, les stars ne pourront plus se reposer lors des matchs en antenne nationale, ni pour les matchs qui concernent le nouveau in-season tournament.

Les mises au repos, plutôt pour les matchs à domicile qu’à l’extérieur

Imaginez un fan des Wizards qui a économisé toute l’année pour s’acheter un billet afin de voir LeBron James évoluer sous ses yeux lors du seul déplacement des Lakers dans sa ville. Maintenant, mettez-vous dans la peau de ce fan quand il apprend que le King est finalement laissé au repos. Frustrant n’est-ce pas ? C’est typiquement ce que la NBA veut éviter le plus possible pour ne pas perdre ses fans. C’est pour cela que sous les nouvelles règles, les équipes devront garder un équilibre entre les matchs ratés par une star à domicile et ceux à l’extérieur. La Ligue veut même pousser ses équipes à privilégier les matchs à domicile (41 pour une équipe dans une saison, ça laisse beaucoup d’opportunités aux fans locaux de regarder leurs joueurs préférés) pour la mise au repos des meilleurs joueurs.

La NBA sera plus attentive aux stars qui sont “mises au frigo” en fin de saison

C’est un scénario qu’on voit presque chaque année : lorsqu’une équipe n’a plus rien à jouer vers la fin de la saison, le joueur star est mis au frigo pour les derniers matchs. Cela permet à l’équipe en question d’être moins compétitive afin d’avoir potentiellement une meilleure place à la Draft, et à la star de se préserver au lieu de jouer des matchs sans véritable enjeu. Les franchises NBA justifient cela en mentionnant une blessure plus ou moins réelle : petit bobo au genou, cheville qui siffle soudainement, pointe suspecte derrière la cuisse, rage de dents… Désormais, la Ligue va jeter un œil plus attentif à ce genre de cas pour éviter que la fin de saison régulière ne soit trop faussée par ces absences.

Des sanctions de plus en plus dures

Les équipes seront sanctionnées financièrement si elles ne respectent pas les nouvelles règles concernant la mise au repos des joueurs. De combien ? 100 000 dollars la première fois, 250 000 la seconde, 1,25 million la troisième, puis 1 million de plus à chaque nouvelle violation. Ça rigole pas !

Vous vous dites sans doute que les équipes vont tenter de gruger en désignant des joueurs blessés alors qu’ils sont en état de jouer (ce sont les médecins des équipes qui déterminent si un joueur est blessé ou non), mais la NBA ne se privera pas de réaliser sa propre enquête pour juger de la disponibilité d’un joueur si elle le juge nécessaire. Une enquête automatique sera notamment ouverte dès qu’un joueur star rate un match en antenne nationale ou un match du in-season tournament, dès que deux joueurs star sont absents le même match, dès que le statut du joueur est considéré comme suspect.

Quelques exceptions

Comme souvent, qui dit “nouveau règlement” dit “exceptions”.

Pour les joueurs de 35 ans et plus (au moment de l’ouverture de la saison) ou qui possèdent plus de 34 000 minutes au compteur ou 1 000 matchs de saison régulière + Playoffs : une équipe peut demander l’autorisation à la NBA (au moins une semaine avant le match, en apportant une justification à la Ligue) pour mettre ce type de joueur au repos pour un match de back-to-back, même s’il est en antenne nationale ou qu’il compte pour le in-season tournament. Sont concernés par cette catégorie : Chris Paul, Mike Conley, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kevin Durant, DeMar DeRozan et James Harden.

Pour les joueurs ayant un long historique de blessures ou revenant d’une grosse blessure : la NBA peut accorder une exception pour les stars qui sont souvent passées par la case infirmerie et pour qui les back-to-backs représentent le pire des cauchemars.

Autres exceptions : “raisons personnelles”, “circonstances rares et inhabituelles”, “roster management ” et “flexibilité de fin de saison” (repos pour préparer les Playoffs par exemple).

En plus de la limite de matchs (65) récemment mise en place pour que les joueurs soient éligibles aux trophées de fin de saison, voici donc l’ensemble des nouvelles règles visant à pousser à une plus grande participation des stars en saison régulière. L’avenir nous dira si elles portent leurs fruits.

