Après l’annonce de la liste élargie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Boris Diaw (manager de l’Équipe de France de Basket) est revenu sur certains dossiers qui ont fait l’actu ces derniers mois, notamment les cas Thomas Heurtel et Joel Embiid.

Leur absence dans la liste ne surprendra personne. Et pour cause, les deux dossiers étaient déjà scellés. En début d’après-midi, on avait déjà eu la confirmation que Thomas Heurtel ne serait pas dans le groupe. Le joueur paye son conflit avec la Fédération après sa signature dans le championnat russe. Pour Embiid, c’est encore plus simple puisque la star des Sixers a finalement décidé de représenter Team USA sur la scène internationale.

Deux dossiers conclus donc mais qui font toujours parler. Présent au moment de l’annonce de la liste de Vincent Collet, Boris Diaw a livré ses vérités sur ces deux cas bien différents. Pour Thomas Heurtel, Babac explique notamment qu’un retour du joueur avec les Bleus n’a jamais été d’actualité, même si certains joueurs tricolores avaient espéré son retour après le dernier mondial. Des propos rapportés par Robin WOLFF pour TrashTalk.

Boris Diaw à propos de Thomas Heurtel :

“Ça ne s’est jamais ouvert, la décision n’a jamais changé, il n’a jamais été selectionnable, la question ne s’est jamais posée”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/FL3zDY0uVF

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) May 16, 2024

Pour Embiid, Diaw confirme ses propos de ces derniers mois quant à une décision changeante de la part du Process. La lettre de Jojo au président Macron qui a fuité semble d’ailleurs confirmer cette théorie. Boris ne semble pas rancunier pour autant à l’égard du MVP 2023.

Boris Diaw à propos de Joel Embiid :

“Je pense qu’à un moment il voulait jouer pour l’EDF puis il a changé d’avis, je ne pense absolument pas avoir été mené en bâteau, je pense qu’il a eu différents choix, qu’il l’a fait et qu’il l’a changé” 🇺🇸@TrashTalk_fr

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) May 16, 2024

Source texte : TrashTalk