Malgré leur saison compliquée avec très peu de temps de jeu en NBA (et même plus du tout), Frank Ntilikina, Théo Maledon et Killian Hayes font partie de la liste élargie de Vincent Collet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le sélectionneur des Bleus se justifie.

Même si ces trois meneurs ne respirent pas la confiance actuellement, ils auront l’occasion de faire partie de l’équipe définitive pour tenter de décrocher la plus belle des médailles à Paris.

On le sait, Théo Maledon, Frank Ntilikina et Killian Hayes n’ont pas brillé en NBA cette année, le premier ayant été relégué en G League et les deux derniers se faisant couper respectivement par les Hornets et les Pistons ! Malgré tout, Vincent Collet pense que ces profils bien particuliers pourront potentiellement aider les Bleus dans un basket bien différent de celui joué en NBA.

Vincent Collet à propos de Frank Ntilikina, Théo Maledon et Killian Hayes :

“On a plus de questions que sur le secteur intérieur, la présence des trois jeunes ayant eu une saison NBA difficile s’explique car ils ont des profils intéressants pour le basket FIBA”@TrashTalk_fr

Avec l’absence de Sylvain Francisco dans cette liste, et l’inéligibilité de Thomas Heurtel, le poste de meneur était très ouvert, au point donc de retrouver Frank, Théo et Killian. Mais pourquoi sont-ils des “profils intéressants pour le basket FIBA” ?

Ntilikina est un gros défenseur, qui a de l’expérience en Equipe de France, et peut apporter beaucoup d’énergie. Maledon est capable de mettre ses points à chaque match quand il en a l’opportunité, le talent offensif est là. Quant à Hayes, s’il retrouve confiance, il peut contribuer de chaque côté du terrain grâce à ses qualités de défenseur et de playmaker. Le modèle Elie Okobo, passé furtivement en NBA mais qui est solide en FIBA, a peut-être inspiré le sélectionneur, dans le but de faire de même avec ces trois- là.

Reste à voir qui fera partie de l’épopée, voire même si l’un des trois en fera partie, car la liste des 19 sera réduite à 12 début juillet. Mais dans tous les cas, ils ont d’ores et déjà une vraie chance pour se relancer et se montrer aux yeux du monde. A eux de la saisir s’ils veulent une nouvelle chance, en NBA ou ailleurs, sinon le train pourrait vite passer…

