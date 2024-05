Équipe de France (H) : la liste définitive pour les Jeux Olympiques annoncée début juillet ?

Un groupe élargi de 19 joueurs a été convoqué par Vincent Collet pour préparer les Jeux Olympiques. De quoi travailler avec une multitude de profils différents, et construire le meilleur effectif possible. La liste finale des 12 sélectionnés devrait – selon le sélectionneur de l’Équipe de France – être annoncée au début du mois de juillet.

Il faudra attendre encore un bon moment avant d’avoir la réponse concernant les 12 hommes qui porteront la tunique bleue à Paris pour les Jeux Olympiques. Comme Vincent Collet l’a expliqué en conférence de presse lors de l’annonce du groupe, il a fait le choix de la flexibilité. 13 extérieurs, un nombre important pour tester de multiples combinaisons. On pense notamment aux sélections de Killian Hayes et Matthew Strazel, préférés à Sylvain Francisco pour des questions de gabarit, selon Collet.

Vincent Collet sur la réduction de sa liste :

“Il va falloir que ça aille vite et à l’issu du deuxième match amical (à Cologne contre l’Allemagne) on devra avoir l’équipe définitive”@TrashTalk_fr

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) May 16, 2024

Toujours est-il que le groupe de 19 sera réduit à 12 avant les Jeux. Le sélectionneur estime que ce remaniement surviendra début juillet, et cible le match contre l’Allemagne (8 juillet) comme dernière opportunité pour les joueurs de se montrer avant la liste finale. D’ici là, la France aura déjà eu le temps de se préparer en interne mais aussi avec une rencontre contre la Turquie à Rouen (3 juillet). Aucune indication, à l’heure actuelle, de la manière dont Collet compte procéder : égrènement progressif ou conservation du groupe dans son ensemble jusqu’à l’annonce finale ? Wait and see !

Source : TrashTalk